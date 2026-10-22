🌟 Algumas estrelas seriam verdes, rosas ou violetas

Uma estrela verde pode muito bem existir. E ela pertence a uma família cujo nome não deixa nada transparecer: as anãs brancas.

Normalmente, a cor de uma estrela depende sobretudo de sua temperatura. As mais frias tendem ao laranja ou vermelho, enquanto as mais quentes parecem brancas ou azuladas. O Sol, por sua vez, emite uma luz globalmente branca. É a nossa atmosfera que lhe dá o tom ligeiramente amarelado que conhecemos, ou até alaranjado quando a espessura da atmosfera atravessada é grande, por exemplo no horizonte.

As anãs brancas correspondem ao núcleo muito denso deixado por uma estrela depois que ela perdeu suas camadas externas. Em um volume comparável ao da Terra, uma anã branca pode concentrar uma massa próxima à do Sol. Sua matéria, portanto, está submetida a condições muito diferentes das de uma estrela comum.

Astrônomos da Universidade de Warwick estudaram a luz emitida por essas estrelas. Eles a decompuseram em diferentes cores. Em seguida, calcularam a tonalidade que o olho humano perceberia se fosse possível observar esses astros de perto o suficiente.

O resultado reserva algumas surpresas. Algumas anãs brancas ricas em carbono poderiam parecer rosas ou violetas. Outras, cuja atmosfera contém restos de rochas provenientes de antigos planetas ou asteroides, assumem tons amarelados, azulados ou até verdes.

O exemplo mais surpreendente é WD J1330+6435. Essa estrela morta recolheu matéria rochosa de seu antigo sistema planetário, enriquecendo sua atmosfera com elementos como cálcio e sódio. Esses elementos absorvem uma grande parte de certas cores. A luz restante lhe daria uma aparência verde-clara, próxima do verde-chartreuse.

Outra anã branca, WD J0902+2010, deveria parecer rosa. Nesse caso, é o carbono que subiu das profundezas da estrela que absorve certas cores da luz. O fenômeno é diferente, mas o resultado é igualmente inesperado para uma estrela.

É preciso esclarecer que ninguém fotografou diretamente essas estrelas como discos verdes ou rosas. Elas estão distantes demais para isso. As cores apresentadas pelos pesquisadores provêm de medições de sua luz e de cálculos que levam em conta nossa visão. São, portanto, reconstruções científicas de sua aparência.

A maioria das anãs brancas continua sendo branca, apesar de tudo. Em uma amostra de 151 estrelas próximas, apenas cinco tinham cores realmente incomuns. Essas raras exceções mostram que uma estrela não deve sua cor apenas à temperatura: a matéria ao seu redor também pode transformar profundamente a luz que ela nos envia.