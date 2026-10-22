🌟 Algunas estrellas podrían ser verdes, rosas o violetas

Puede que realmente exista una estrella verde. Y pertenece a una familia cuyo nombre no deja entrever nada: las enanas blancas.

Habitualmente, el color de una estrella depende sobre todo de su temperatura. Las más frías tienden al naranja o al rojo, mientras que las más calientes parecen blancas o azuladas. El Sol, por su parte, emite una luz globalmente blanca. Es nuestra atmósfera la que le da el tono ligeramente amarillo que conocemos, e incluso anaranjado cuando el espesor de la atmósfera atravesada es importante, por ejemplo en el horizonte.

Las enanas blancas corresponden al núcleo muy denso que queda de una estrella después de que esta pierde sus capas exteriores. En un volumen comparable al de la Tierra, una enana blanca puede concentrar una masa cercana a la del Sol. Por tanto, su materia está sometida a condiciones muy diferentes de las de una estrella ordinaria.

Astrónomos de la Universidad de Warwick estudiaron la luz emitida por estas estrellas. La descompusieron en diferentes colores. Después calcularon el tono que percibiría el ojo humano si pudiéramos observar estos astros desde una distancia suficientemente cercana.

El resultado depara algunas sorpresas. Algunas enanas blancas ricas en carbono podrían parecer rosas o violetas. Otras, cuya atmósfera contiene restos de rocas procedentes de antiguos planetas o asteroides, adquieren tonos amarillos, azulados o incluso verdes.

El ejemplo más sorprendente es WD J1330+6435. Esta estrella muerta recuperó materia rocosa de su antiguo sistema planetario, enriqueciendo su atmósfera con elementos como el calcio y el sodio. Estos elementos absorben una gran parte de ciertos colores. La luz restante le daría un aspecto verde pálido, parecido al verde chartreuse.

Otra enana blanca, WD J0902+2010, debería aparecer de color rosa. En su caso, es el carbono que asciende desde las profundidades de la estrella el que absorbe ciertos colores de la luz. El fenómeno es diferente, pero el resultado es igual de inesperado para una estrella.

Hay que precisar que nadie ha fotografiado directamente estas estrellas como discos verdes o rosas. Están demasiado alejadas para ello. Los colores presentados por los investigadores proceden de mediciones de su luz y de cálculos que tienen en cuenta nuestra visión. Por tanto, son reconstrucciones científicas de su apariencia.

A pesar de todo, la mayoría de las enanas blancas siguen siendo blancas. En una muestra de 151 estrellas cercanas, solo cinco tenían colores realmente inusuales. Estas raras excepciones muestran que una estrella no debe su color únicamente a su temperatura: la materia que la rodea también puede transformar profundamente la luz que nos envía.