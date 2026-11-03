🛰️ Ein Weltraumteleskop stürzt heute auf die Erde: Aber wo?

Ein fast 1,5 Tonnen schweres Weltraumteleskop steht kurz davor, auf die Erde zurückzufallen, ohne dass jemand seinen Aufschlagpunkt bestimmen kann.

Das US-amerikanische Observatorium Swift soll an diesem Mittwoch, dem 4. November 2026, in die Erdatmosphäre eintreten. Nach den von der NASA am 2. November veröffentlichten Prognosen wird der Eintritt gegen 9:30 Uhr Pariser Zeit erwartet.

Illustration des Observatoriums Swift

Bild NASA

Diese Schätzung weist eine Unsicherheit von 11 Stunden vor oder nach diesem Zeitpunkt auf. Der genaue Ort bleibt daher unbekannt, und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels befinden wir uns mitten im vorhergesagten Zeitraum für den Absturz.

Muss man den Absturz eines so schweren Flugkörpers fürchten? Beim Durchqueren immer dichterer Luftschichten wird Swift einer starken Erhitzung ausgesetzt. Der größte Teil seiner Struktur dürfte verglühen. Einige widerstandsfähigere Teile könnten jedoch den Boden oder den Ozean erreichen.

Die NASA schätzt das Risiko, dass irgendwo auf der Erde eine Person verletzt wird, auf etwa eins zu 2.100.

Eines ist bereits bekannt: Mögliche Trümmer können nicht überall niedergehen. Swifts Umlaufbahn führt über einen Gürtel in der Nähe des Äquators. Die betroffenen Gebiete liegen zwischen 20,6 Grad nördlicher und südlicher Breite.

Warum fällt dieser Satellit gerade jetzt zurück? Selbst in mehreren hundert Kilometern Höhe ist der Weltraum nicht vollständig leer. Es gibt noch genügend Luftteilchen, um einen Körper in der Umlaufbahn allmählich abzubremsen. Die Aktivität der Sonne kann die oberen Schichten der Atmosphäre aufblähen und diese Bremswirkung verstärken. Dadurch hat Swift im Laufe der Zeit an Höhe verloren.

Dennoch war eine Rettungsmission in Erwägung gezogen worden. Eine kleine Robotersonde sollte Swift erreichen und ihn in eine höhere Umlaufbahn schieben. Dieser Versuch war nicht erfolgreich. Da das Observatorium zu niedrig geworden war, um seine Instrumente weiterhin korrekt auszurichten, stellte es im Oktober seine wissenschaftlichen Aktivitäten ein.

Swift wurde im November 2004 für eine ursprünglich zweijährige Mission gestartet und war letztlich fast 22 Jahre lang im Einsatz. Seine Instrumente beobachteten unter anderem Gammastrahlenausbrüche, sehr kurze, extrem energiereiche Lichtemissionen aus dem Weltraum. Swift konnte schnell die Richtung ändern und andere Teleskope benachrichtigen, damit sie dieselben Ereignisse untersuchten.

Die NASA und die US Space Force verfolgen nun weiterhin seine Flugbahn. Neue Messungen sollen die Unsicherheit über den Zeitpunkt des Wiedereintritts verringern. Erst wenn der Eintritt in die Atmosphäre näher rückt, kann das Absturzgebiet genauer geschätzt werden.