🛰️ Un telescopio espacial va a estrellarse contra la Tierra hoy: pero ¿dónde?

Un telescopio espacial de casi 1,5 toneladas está a punto de caer sobre la Tierra, sin que nadie pueda elegir su punto de impacto.

El observatorio estadounidense Swift debería entrar en la atmósfera terrestre este miércoles 4 de noviembre de 2026. Según las previsiones publicadas por la NASA el 2 de noviembre, el paso está previsto hacia las 9:30, hora de París.

Ilustración del observatorio Swift

Imagen de la NASA

Esta estimación tiene un margen de 11 horas antes o después de ese horario. Por tanto, el lugar exacto sigue siendo desconocido y, en el momento de publicar este artículo, estamos de lleno dentro del intervalo previsto para la caída.

¿Hay que temer la caída de un artefacto tan pesado? Al atravesar capas de aire cada vez más densas, Swift sufrirá un calentamiento intenso. La mayor parte de su estructura debería consumirse. Sin embargo, algunos elementos más resistentes podrían llegar al suelo o al océano.

La NASA estima en aproximadamente una entre 2.100 la probabilidad de que una persona, en algún lugar de la Tierra, resulte herida.

Una cosa ya se sabe: los posibles restos no pueden caer en cualquier lugar. La órbita de Swift lo hace circular sobre una franja cercana al ecuador. Las zonas afectadas se encuentran entre los 20,6 grados de latitud norte y sur.

¿Por qué vuelve a caer este satélite ahora? Incluso a varios cientos de kilómetros de altitud, el espacio no está completamente vacío. Todavía quedan suficientes partículas de aire para frenar gradualmente un objeto en órbita. La actividad del Sol puede expandir las capas superiores de la atmósfera y acentuar este frenado. Swift ha ido perdiendo altitud con el tiempo.

Aun así, se había planteado una operación de rescate. Una pequeña sonda robótica debía llegar hasta Swift para empujarlo hacia una órbita más alta. El intento no tuvo éxito. Al quedar demasiado bajo para mantener correctamente orientados sus instrumentos, el observatorio cesó sus actividades científicas en octubre.

Lanzado en noviembre de 2004 para una misión inicial de dos años, Swift finalmente habrá trabajado durante casi 22 años. Sus instrumentos observaban, entre otras cosas, los estallidos de rayos gamma, emisiones de luz muy breves y extremadamente energéticas procedentes del espacio. Podía cambiar rápidamente de dirección y avisar a otros telescopios para que examinaran los mismos acontecimientos.

La NASA y la Fuerza Espacial estadounidense continúan ahora siguiendo su trayectoria. Las nuevas mediciones deberían reducir la incertidumbre sobre la hora de reentrada. Solo cuando se aproxime el paso por la atmósfera podrá estimarse con mayor precisión la zona de caída.