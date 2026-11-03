🛰️ Um telescópio espacial vai cair na Terra hoje: mas onde?

Um telescópio espacial de quase 1,5 tonelada está prestes a cair na Terra, sem que ninguém possa escolher seu ponto de impacto.

O observatório americano Swift deverá entrar na atmosfera terrestre nesta quarta-feira, 4 de novembro de 2026. Segundo as previsões publicadas pela NASA em 2 de novembro, a passagem está prevista para por volta das 9h30, no horário de Paris.

Ilustração do observatório Swift

Imagem: NASA

Essa estimativa tem uma margem de 11 horas para mais ou para menos. O local exato continua desconhecido e, no momento da publicação deste artigo, estamos justamente dentro do período previsto para a queda.

É preciso temer a queda de um aparelho tão pesado? Ao atravessar camadas de ar cada vez mais densas, o Swift sofrerá um aquecimento intenso. A maior parte de sua estrutura deverá queimar. No entanto, alguns componentes mais resistentes poderão atingir o solo ou o oceano.

A NASA estima em aproximadamente uma chance em 2.100 o risco de que uma pessoa, em algum lugar da Terra, seja ferida.

Uma coisa já é conhecida: os possíveis destroços não podem cair em qualquer lugar. A órbita do Swift faz com que ele passe sobre uma faixa próxima ao equador. As áreas envolvidas ficam entre 20,6 graus de latitude norte e sul.

Por que este satélite está caindo agora? Mesmo a várias centenas de quilômetros de altitude, o espaço não é completamente vazio. Ainda há partículas de ar suficientes para frear gradualmente um objeto em órbita. A atividade do Sol pode expandir as camadas superiores da atmosfera e intensificar essa frenagem. Assim, o Swift perdeu altitude ao longo do tempo.

Uma operação de resgate chegou a ser considerada. Uma pequena sonda robótica deveria alcançar o Swift para empurrá-lo para uma órbita mais alta. Essa tentativa não deu certo. Como ficou baixo demais para manter seus instrumentos devidamente orientados, o observatório encerrou suas atividades científicas em outubro.

Lançado em novembro de 2004 para uma missão inicial de dois anos, o Swift acabou trabalhando por quase 22 anos. Seus instrumentos observavam principalmente as explosões de raios gama, emissões de luz extremamente energéticas e muito breves provenientes do espaço. Ele podia mudar rapidamente de direção e alertar outros telescópios para que examinassem os mesmos eventos.

A NASA e a Força Espacial dos Estados Unidos continuam monitorando sua trajetória. As novas medições devem reduzir a incerteza sobre o horário da reentrada. Somente quando a passagem pela atmosfera estiver próxima será possível estimar com mais precisão a área de queda.