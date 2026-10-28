🦎 Das „älteste Landreptil“ hatte in Wirklichkeit Kiemen

Ein 345 Millionen Jahre altes Fossil, das lange Zeit als eines der ältesten Reptilien präsentiert wurde, verbarg in Wirklichkeit innere Kiemen.

Westlothiana lizziae wurde in Schottland entdeckt und Ende des 20. Jahrhunderts wissenschaftlich beschrieben. Mit seinem lang gestreckten Körper und seinen gut entwickelten Gliedmaßen ähnelte dieses Tier einem kleinen Reptil. Daher nahm es in den Diskussionen über den Übergang der ersten viergliedrigen Wirbeltiere zu einer vollständig terrestrischen Lebensweise eine wichtige Stellung ein.

Westlothiana

Bild Wikimedia

Eine neue Studie untersuchte das Fossil mithilfe von Röntgenbildgebungsverfahren, die Details sichtbar machen können, die im Gestein eingeschlossen sind. So konnten die Forschenden anatomische Strukturen beobachten, die bislang unsichtbar waren. Einige davon befinden sich im Halsbereich und entsprechen einem inneren Kiemenapparat.

Diese Entdeckung verändert das Bild des Tieres grundlegend. Die echten Amnioten, zu denen heute Reptilien, Vögel und Säugetiere gehören, sind an eine Fortpflanzung unabhängig vom Wasser angepasst. Das Vorhandensein von Kiemen bei Westlothiana weist dagegen darauf hin, dass es Merkmale bewahrte, die von älteren Tetrapoden geerbt worden waren.

Die Scans enthüllten außerdem neue Details des Mauls und des Schädels. Ihre Kombination rückt Westlothiana näher an den evolutionären Zweig vor den Amnioten als an die ersten eigentlichen Reptilien. Damit verliert das Tier den emblematischen Status, der ihm zugeschrieben worden war.

Am interessantesten ist, dass seine Anatomie dennoch mehrere Merkmale aufwies, die mit dem Leben an Land verbunden sind. Seine Gliedmaßen und bestimmte Teile seines Skeletts zeigen, dass ein an die Fortbewegung auf festem Boden angepasster Körper entstehen konnte, während andere Merkmale noch an ein aquatisches Leben gebunden waren.

Die Entwicklung hin zu einer terrestrischen Lebensweise verlief also nicht als einheitliche Umwandlung, bei der sich alle Organe gleichzeitig verändert hätten. Verschiedene Merkmale konnten zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten und bei heute ausgestorbenen Arten auf unerwartete Weise miteinander kombiniert sein.

Westlothiana lebte im Karbon, einer Zeit, in der sich die Landwirbeltiere rasch diversifizierten. Feuchte Lebensräume waren zahlreich, und mehrere Linien erforschten Lebensweisen zwischen der Abhängigkeit vom Wasser und einer zunehmenden Unabhängigkeit vom festen Land.

Dieselben Bildgebungsverfahren können nun auf andere historische Fossilien angewendet werden. Exemplare, die seit Jahrzehnten untersucht werden, enthalten mitunter Strukturen, die noch im Gestein eingeschlossen sind. Ihre Untersuchung könnte die Grenze zwischen den frühen Tetrapoden und den ersten echten Amnioten erneut verschieben.