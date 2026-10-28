🦎 Le « plus vieux reptile » terrestre avait en réalité des branchies

Un fossile vieux de 345 millions d'années, longtemps présenté comme l'un des plus anciens reptiles, cachait en réalité des branchies internes.

Westlothiana lizziae a été découvert en Écosse et décrit scientifiquement à la fin du XXe siècle. Avec son corps allongé et ses membres bien développés, cet animal ressemblait à un petit reptile. Il occupait donc une place importante dans les discussions sur le passage des premiers vertébrés à quatre membres vers une vie entièrement terrestre.

Westlothiana

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Une nouvelle étude a examiné le fossile grâce à des techniques d'imagerie aux rayons X capables de révéler des détails enfermés dans la roche. Les chercheurs ont ainsi observé des structures anatomiques jusque-là invisibles. Certaines se trouvent dans la région de la gorge et correspondent à un appareil branchial interne.

Cette découverte change fortement le portrait de l'animal. Les véritables amniotes, groupe qui comprend aujourd'hui reptiles, oiseaux et mammifères, sont adaptés à une reproduction indépendante de l'eau. La présence de branchies chez Westlothiana indique au contraire qu'il conservait des caractères hérités de tétrapodes plus anciens.

Les scans ont également révélé de nouveaux détails de la bouche et du crâne. Leur combinaison rapproche davantage Westlothiana de la branche évolutive précédant les amniotes que des premiers reptiles proprement dits. L'animal perd ainsi le statut emblématique qui lui avait été attribué.

Le plus intéressant est que son anatomie possédait malgré tout plusieurs caractères associés à la vie terrestre. Ses membres et certaines parties de son squelette montrent qu'un corps adapté aux déplacements sur la terre ferme pouvait apparaître alors que d'autres caractéristiques restaient liées à une vie aquatique.

L'évolution vers une vie terrestre n'a donc pas suivi une transformation unique où tous les organes auraient changé ensemble. Différents caractères ont pu apparaître à des moments distincts et se retrouver combinés de manière inattendue chez des espèces aujourd'hui disparues.

Westlothiana vivait au Carbonifère, une période durant laquelle les vertébrés terrestres se diversifiaient rapidement. Les milieux humides étaient nombreux, et plusieurs lignées exploraient des modes de vie situés entre dépendance à l'eau et autonomie croissante sur la terre ferme.

Les mêmes techniques d'imagerie peuvent désormais être appliquées à d'autres fossiles historiques. Des spécimens étudiés depuis des décennies contiennent parfois des structures encore enfermées dans la roche. Leur examen pourrait déplacer à nouveau la frontière entre les tétrapodes anciens et les premiers véritables amniotes.