🦎 O « réptil terrestre mais antigo » tinha, na realidade, brânquias

Um fóssil de 345 milhões de anos, apresentado durante muito tempo como um dos répteis mais antigos, escondia na realidade brânquias internas.

Westlothiana lizziae foi descoberto na Escócia e descrito cientificamente no final do século XX. Com o corpo alongado e membros bem desenvolvidos, esse animal parecia um pequeno réptil. Por isso, ocupava um lugar importante nas discussões sobre a passagem dos primeiros vertebrados com quatro membros para uma vida totalmente terrestre.

Westlothiana

Imagem Wikimedia

Um novo estudo examinou o fóssil com técnicas de imageamento por raios X capazes de revelar detalhes presos na rocha. Os pesquisadores observaram assim estruturas anatômicas até então invisíveis. Algumas ficam na região da garganta e correspondem a um aparelho branquial interno.

Essa descoberta muda significativamente o retrato do animal. Os verdadeiros amniotas, grupo que atualmente inclui répteis, aves e mamíferos, são adaptados à reprodução independente da água. A presença de brânquias em Westlothiana indica, ao contrário, que ele conservava características herdadas de tetrápodes mais antigos.

As imagens também revelaram novos detalhes da boca e do crânio. A combinação dessas características aproxima Westlothiana mais do ramo evolutivo que precedeu os amniotas do que dos primeiros répteis propriamente ditos. O animal perde, assim, o status emblemático que lhe havia sido atribuído.

O mais interessante é que sua anatomia ainda possuía várias características associadas à vida terrestre. Seus membros e algumas partes do esqueleto mostram que um corpo adaptado à locomoção em terra firme podia surgir enquanto outras características continuavam ligadas a uma vida aquática.

A evolução para uma vida terrestre, portanto, não seguiu uma transformação única, na qual todos os órgãos teriam mudado ao mesmo tempo. Diferentes características podem ter surgido em momentos distintos e se combinado de maneira inesperada em espécies hoje extintas.

Westlothiana vivia no Carbonífero, um período em que os vertebrados terrestres se diversificavam rapidamente. Os ambientes úmidos eram numerosos, e várias linhagens exploravam modos de vida situados entre a dependência da água e a crescente autonomia em terra firme.

As mesmas técnicas de imageamento agora podem ser aplicadas a outros fósseis históricos. Espécimes estudados durante décadas às vezes contêm estruturas ainda presas na rocha. Seu exame pode novamente deslocar a fronteira entre os tetrápodes antigos e os primeiros amniotas verdadeiros.