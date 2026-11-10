🐝 ¿Cómo sigue picando el aguijón de una abeja sin la abeja?

Cuando una abeja de la miel pica la piel de un mamífero, su aguijón queda enganchado. Al alejarse, también pierde una pequeña parte de su abdomen. El aguijón permanece clavado. Los investigadores no comprendían exactamente cómo continuaba penetrando e inyectando el veneno sin el control de la abeja.

Un equipo australiano filmó este mecanismo con cámaras de alta velocidad. Para el experimento, los investigadores hicieron que las abejas picaran un gel transparente que reproduce algunas propiedades de la piel. Así pudieron observar en detalle lo que ocurre.

Abeja de la miel picando: el aguijón y el saco de veneno se desprenden del abdomen y permanecen en la piel.

Foto: Waugsberg, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

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El aguijón no es una simple aguja. Está formado por dos partes puntiagudas que se deslizan una contra la otra. Avanzan alternativamente, se enganchan en los tejidos y arrastran poco a poco todo el conjunto hacia el interior. El mismo movimiento también sirve para hacer salir el veneno contenido en un pequeño saco.

Ahí fue donde los investigadores descubrieron un truco sorprendente. Cada parte móvil lleva una pequeña válvula flexible. Cuando avanza, esta válvula se despliega y empuja el líquido, como un pistón. Cuando retrocede, se repliega para dejar pasar el veneno sin arrastrarlo consigo.

Como las dos válvulas trabajan alternativamente, el veneno puede ser empujado casi sin interrupción. Todo esto ocurre en un espacio diminuto, sin que sea necesario controlar cada movimiento desde el cerebro de la abeja.

Para comprobar su explicación, los investigadores fabricaron un modelo ampliado de este sistema mediante impresión 3D. Pudieron reproducir el funcionamiento de esta pequeña bomba y comprender mejor cómo se deforman las válvulas durante un ciclo.

El estudio explica por qué un aguijón desprendido sigue activo. También recuerda por qué, en caso de picadura, es útil retirar rápidamente el aguijón cuando ha quedado en la piel: el saco de veneno y su mecanismo pueden seguir funcionando después de que el insecto se haya marchado.

Por último, esta bomba natural podría interesar a los ingenieros. Buscan diseñar dispositivos muy pequeños capaces de desplazar líquidos en instrumentos médicos. El mecanismo observado en la abeja podría proporcionarles nuevas ideas.