💊 Un tratamiento sencillo aumenta la esperanza de vida un 17 %

Unos ratones ancianos vivieron una media de cuatro meses más después de recibir una sustancia que bloquea una enzima presente en su organismo.

Tanto en los seres humanos como en los animales, el envejecimiento va acompañado de numerosos cambios. Los músculos pierden fuerza, la memoria puede volverse menos eficaz y las células acumulan daños. Unos investigadores quisieron saber si actuar sobre una sola enzima podía ralentizar varios de estos efectos al mismo tiempo.

¿Y si una simple pastilla nos hiciera ganar más de una década de vida?

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Esta enzima se llama AEP, o legumaína. Normalmente sirve para descomponer ciertas proteínas, especialmente para permitir su reciclaje en las células. Sin embargo, su actividad puede aumentar con la edad. Estudios anteriores la han relacionado con varias enfermedades y con mecanismos que debilitan los tejidos.

El equipo utilizó una sustancia experimental, llamada #11a, capaz de frenar la actividad de esta enzima. Los investigadores la añadieron a la comida de unos ratones de aproximadamente 18 meses y después siguieron su estado de salud. Otros ratones de la misma edad recibieron una alimentación normal para permitir una comparación.

Los resultados son sorprendentes: los animales no tratados vivieron una media de 24 meses, frente a los 28 meses de los que recibieron la sustancia. Estos cuatro meses adicionales representan un aumento de aproximadamente el 17 % de la esperanza de vida media.

Los efectos no se limitan a la longevidad. Los ratones tratados también presentaban menos signos de fragilidad y obtenían mejores resultados en ciertas pruebas físicas y de memoria. Los investigadores observaron mejoras en el funcionamiento metabólico, especialmente en la respuesta a la insulina, así como una reducción de varios marcadores de inflamación.

¿Cómo podría una sola enzima actuar sobre tantas funciones? Los investigadores creen que su actividad excesiva daña proteínas importantes para la protección de las células. Al frenarla, podrían limitar varios fenómenos relacionados con el envejecimiento. No obstante, este mecanismo aún debe confirmarse mediante otros experimentos.

Sobre todo, estos resultados se refieren únicamente a ratones. Nada demuestra que esta sustancia sea segura o eficaz en los seres humanos. Antes de plantearse un tratamiento, será necesario comprender sus efectos a largo plazo y comprobar que frenar esta enzima no altera sus funciones normales. Un aumento del 17 % representaría aproximadamente 13 años más de vida.