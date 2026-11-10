🐝 Como o ferrão de uma abelha continua picando sem a abelha?

Quando uma abelha doméstica pica a pele de um mamífero, seu ferrão fica preso. Ao partir, ela também perde uma pequena parte do abdômen. O ferrão permanece cravado. Os pesquisadores não compreendiam exatamente como ele continuava a penetrar e injetar o veneno sem o controle da abelha.

Uma equipe australiana filmou esse mecanismo com câmeras muito rápidas. Para o experimento, os pesquisadores fizeram as abelhas picarem um gel transparente que reproduz algumas propriedades da pele. Assim, puderam observar em detalhes o que acontece.

Abelha doméstica picando: o ferrão e a bolsa de veneno se desprendem do abdômen e permanecem na pele.

Foto: Waugsberg, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

Imagem Wikimedia

O ferrão não é uma simples agulha. Ele é composto por duas partes pontiagudas que deslizam uma contra a outra. Elas avançam alternadamente, prendem-se aos tecidos e conduzem pouco a pouco o conjunto para dentro. O mesmo movimento também serve para fazer sair o veneno contido em uma pequena bolsa.

Foi então que os pesquisadores descobriram um recurso surpreendente. Cada parte móvel possui uma pequena válvula flexível. Quando avança, essa válvula se abre e empurra o líquido, como um pistão. Quando recua, ela se dobra para deixar o veneno passar sem levá-lo de volta consigo.

Como as duas válvulas trabalham alternadamente, o veneno pode ser empurrado quase sem interrupção. Tudo isso acontece em um espaço minúsculo, sem que seja necessário controlar cada movimento a partir do cérebro da abelha.

Para verificar sua explicação, os pesquisadores fabricaram um modelo ampliado desse sistema usando impressão 3D. Eles conseguiram reproduzir o funcionamento dessa pequena bomba e compreender melhor como as válvulas se deformam ao longo de um ciclo.

O estudo explica por que um ferrão desprendido permanece ativo. Ele também lembra por que, em caso de picada, é útil retirar rapidamente o ferrão quando ele fica preso na pele: a bolsa de veneno e seu mecanismo podem continuar funcionando depois que o inseto vai embora.

Essa bomba natural também pode interessar aos engenheiros. Eles buscam desenvolver dispositivos muito pequenos capazes de movimentar líquidos em instrumentos médicos. O mecanismo observado na abelha pode lhes oferecer novas possibilidades.