🍬 El azúcar podría influir en un efecto de los antibióticos

Una alimentación rica en azúcar podría hacer que la microbiota intestinal sea más vulnerable durante un tratamiento con antibióticos.

Los antibióticos combaten las bacterias responsables de una infección, pero también afectan a las numerosas bacterias útiles que viven en nuestro intestino y forman la microbiota intestinal. Después de un tratamiento, su composición puede tardar en recuperar un equilibrio similar al anterior.

Cristales de azúcar

Lauri Andler (Phantom) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia

Los investigadores se interesaron primero por pacientes hospitalizados que recibían antibióticos. Quienes consumían más alimentos ricos en azúcares presentaban una microbiota menos diversa. Algunas bacterias, especialmente del género Enterococcus, también se volvían más abundantes.

Para aislar con mayor precisión el efecto del azúcar, los investigadores continuaron sus experimentos con ratones. En los animales tratados con antibióticos, una alimentación enriquecida con sacarosa acentuaba los cambios de la microbiota intestinal. Tras finalizar el tratamiento, el regreso al estado inicial era más lento.

El azúcar modificaría sobre todo las condiciones en las que las bacterias intestinales compiten por los nutrientes. Después del paso del antibiótico, algunas especies se vuelven escasas y dejan más espacio a las demás.

Las bacterias capaces de aprovechar rápidamente el azúcar pueden entonces tomar ventaja. Enterococcus forma parte de los grupos que se vieron favorecidos en los experimentos. Así, la microbiota puede reorganizarse de manera diferente según la alimentación recibida al mismo tiempo que el tratamiento.

La alimentación podría influir en la manera en que la microbiota resiste a los antibióticos y luego se reconstruye. Ahora, ensayos controlados en humanos deberán comprobar si reducir ciertos azúcares durante o después de un tratamiento permite realmente acelerar esta recuperación.