🍬 Le sucre pourrait influencer un effet des antibiotiques

Une alimentation riche en sucre pourrait rendre le microbiote intestinal plus vulnérable pendant un traitement antibiotique.

Les antibiotiques combattent les bactéries responsables d’une infection, mais ils touchent aussi les nombreuses bactéries utiles qui vivent dans notre intestin et forment le microbiote intestinal. Après un traitement, sa composition peut mettre du temps à retrouver un équilibre proche de celui d’avant.

Cristaux de sucre

Lauri Andler (Phantom) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia

Les chercheurs se sont d’abord intéressés à des patients hospitalisés recevant des antibiotiques. Ceux qui consommaient davantage d’aliments riches en sucres présentaient un microbiote moins diversifié. Certaines bactéries, notamment du genre Enterococcus, devenaient aussi plus abondantes.

Pour isoler plus précisément l’effet du sucre, les chercheurs ont poursuivi leurs expériences chez la souris. Chez les animaux traités par antibiotiques, une alimentation enrichie en saccharose accentuait les changements du microbiote intestinal. Après l’arrêt du traitement, le retour vers l’état initial était plus lent.

Le sucre modifierait surtout les conditions dans lesquelles les bactéries intestinales se disputent les nutriments. Après le passage de l’antibiotique, certaines espèces deviennent rares et laissent davantage de place aux autres.

Des bactéries capables de profiter rapidement du sucre peuvent alors prendre l’avantage. Enterococcus fait partie des groupes qui ont été favorisés dans les expériences. Le microbiote peut ainsi se réorganiser différemment selon l’alimentation reçue au même moment que le traitement.

L’alimentation pourrait influencer la manière dont le microbiote résiste aux antibiotiques puis se reconstruit. Des essais contrôlés chez l’humain devront maintenant vérifier si réduire certains sucres pendant ou après un traitement permet réellement d’accélérer cette récupération.