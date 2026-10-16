🍬 Zucker könnte eine Wirkung von Antibiotika beeinflussen

Eine zuckerreiche Ernährung könnte das Darmmikrobiom während einer Antibiotikabehandlung anfälliger machen.

Antibiotika bekämpfen die Bakterien, die für eine Infektion verantwortlich sind, beeinträchtigen aber auch die zahlreichen nützlichen Bakterien, die in unserem Darm leben und das Darmmikrobiom bilden. Nach einer Behandlung kann es einige Zeit dauern, bis sich seine Zusammensetzung wieder einem ähnlichen Gleichgewicht wie zuvor annähert.

Die Forschenden untersuchten zunächst Krankenhauspatientinnen und -patienten, die Antibiotika erhielten. Bei denjenigen, die mehr zuckerreiche Lebensmittel konsumierten, war das Mikrobiom weniger vielfältig. Einige Bakterien, insbesondere der Gattung Enterococcus, wurden außerdem häufiger.

Um die Wirkung des Zuckers genauer zu bestimmen, setzten die Forschenden ihre Experimente an Mäusen fort. Bei den mit Antibiotika behandelten Tieren verstärkte eine mit Saccharose angereicherte Ernährung die Veränderungen des Darmmikrobioms. Nach dem Ende der Behandlung verlief die Rückkehr zum Ausgangszustand langsamer.

Zucker würde vor allem die Bedingungen verändern, unter denen die Darmbakterien um Nährstoffe konkurrieren. Nachdem das Antibiotikum gewirkt hat, werden einige Arten selten und schaffen dadurch mehr Raum für andere.

Bakterien, die den Zucker schnell nutzen können, können dann die Oberhand gewinnen. Enterococcus gehört zu den Gruppen, die in den Experimenten begünstigt wurden. Das Mikrobiom kann sich somit je nach Ernährung, die gleichzeitig mit der Behandlung erfolgt, unterschiedlich neu organisieren.

Die Ernährung könnte beeinflussen, wie das Mikrobiom Antibiotika widersteht und sich anschließend wieder aufbaut. Kontrollierte Studien am Menschen müssen nun prüfen, ob eine Verringerung bestimmter Zucker während oder nach einer Behandlung diese Erholung tatsächlich beschleunigen kann.