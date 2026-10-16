🍬 O açúcar pode influenciar um efeito dos antibióticos

Uma alimentação rica em açúcar pode tornar a microbiota intestinal mais vulnerável durante um tratamento com antibióticos.

Os antibióticos combatem as bactérias responsáveis por uma infecção, mas também afetam as numerosas bactérias úteis que vivem no nosso intestino e formam a microbiota intestinal. Depois de um tratamento, sua composição pode levar algum tempo para recuperar um equilíbrio próximo ao anterior.

Cristais de açúcar

Lauri Andler (Phantom) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia

Os pesquisadores começaram investigando pacientes hospitalizados que recebiam antibióticos. Aqueles que consumiam mais alimentos ricos em açúcares apresentavam uma microbiota menos diversificada. Algumas bactérias, especialmente do gênero Enterococcus, também se tornavam mais abundantes.

Para isolar com mais precisão o efeito do açúcar, os pesquisadores continuaram seus experimentos com camundongos. Nos animais tratados com antibióticos, uma alimentação enriquecida com sacarose acentuava as mudanças na microbiota intestinal. Depois da interrupção do tratamento, o retorno ao estado inicial era mais lento.

O açúcar modificaria sobretudo as condições em que as bactérias intestinais disputam os nutrientes. Após a passagem do antibiótico, algumas espécies se tornam raras e deixam mais espaço para as outras.

Bactérias capazes de aproveitar rapidamente o açúcar podem então levar vantagem. Enterococcus está entre os grupos favorecidos nos experimentos. Assim, a microbiota pode se reorganizar de maneira diferente conforme a alimentação recebida ao mesmo tempo que o tratamento.

A alimentação pode influenciar a forma como a microbiota resiste aos antibióticos e depois se reconstrói. Ensaios controlados em seres humanos deverão verificar agora se reduzir determinados açúcares durante ou depois de um tratamento realmente permite acelerar essa recuperação.