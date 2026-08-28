🧲 Alrededor de una estrella naciente, un campo magnético se enrolla como un resorte

Alrededor de una estrella que aún está en formación, unos astrónomos han observado un campo magnético que se enrolla alrededor de una potente corriente de gas. Esta forma, prevista desde hace tiempo por los modelos, podría explicar cómo algunas estrellas jóvenes expulsan materia en chorros estrechos en lugar de hacerlo en todas direcciones.

El objeto estudiado, NGC 1333 IRAS 4A, se encuentra a unos 956 años luz de la Tierra. Contiene dos protoestrellas, es decir, dos estrellas muy jóvenes que siguen creciendo gracias al gas y al polvo que las rodean.

NGC 1333 - La nube molecular de Perseo, lugar de formación estelar

Una parte de esta materia cae hacia las estrellas. Otra, en cambio, vuelve al espacio en forma de chorros. Desde hace mucho tiempo, los investigadores intentan comprender cómo estos chorros se mantienen tan estrechos a lo largo de grandes distancias.

El campo magnético parece aportar parte de la respuesta. A medida que la materia gira alrededor de la estrella joven, arrastra consigo las líneas del campo. Estas terminan enrollándose alrededor del chorro, como un hilo alrededor de un tubo.

Esta forma enrollada puede mantener entonces el gas cerca del eje del chorro. En otras palabras, el campo magnético ayuda a la materia expulsada a avanzar en una dirección precisa en lugar de dispersarse progresivamente hacia los lados.

Para observar esta estructura invisible, el equipo utilizó el conjunto de radiotelescopios ALMA, en Chile. La luz emitida por el gas permite determinar indirectamente la orientación del campo magnético. Las mediciones indican que este rodea efectivamente la corriente de materia y sigue su movimiento de rotación.

La observación proporciona así un apoyo directo a un escenario utilizado para explicar el nacimiento de los chorros estelares. Hasta ahora, esta forma del campo magnético se esperaba según los modelos. Los investigadores disponen ahora de una observación que permite estudiar con mayor precisión cómo el magnetismo guía la materia alrededor de estrellas que aún están en formación.