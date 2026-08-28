🧲 Em torno de uma estrela nascente, um campo magnético se enrola como uma mola

Ao redor de uma estrela ainda em formação, astrônomos observaram um campo magnético que se enrola em torno de uma poderosa corrente de gás. Essa forma, prevista há muito tempo pelos modelos, poderia explicar como algumas estrelas jovens expulsam matéria em jatos estreitos, em vez de fazê-lo em todas as direções.

O objeto estudado, NGC 1333 IRAS 4A, está a cerca de 956 anos-luz da Terra. Ele contém duas protoestrelas, ou seja, duas estrelas muito jovens que continuam crescendo graças ao gás e à poeira ao seu redor.

NGC 1333 - A nuvem molecular de Perseu, local de formação de estrelas

Parte dessa matéria cai em direção às estrelas. Outra parte, ao contrário, retorna ao espaço na forma de jatos. Há muito tempo, os pesquisadores tentam entender como esses jatos permanecem tão estreitos ao longo de grandes distâncias.

O campo magnético parece fornecer parte da resposta. À medida que a matéria gira ao redor da estrela jovem, ela arrasta consigo as linhas do campo. Estas acabam se enrolando em torno do jato, como um fio ao redor de um tubo.

Essa forma enrolada pode então manter o gás próximo ao eixo do jato. Em outras palavras, o campo magnético ajuda a matéria expelida a avançar em uma direção precisa, em vez de se dispersar gradualmente para os lados.

Para observar essa estrutura invisível, a equipe utilizou a rede de radiotelescópios ALMA, no Chile. A luz emitida pelo gás permite determinar indiretamente a orientação do campo magnético. As medições indicam que ele realmente envolve a corrente de matéria e acompanha seu movimento de rotação.

A observação fornece, assim, apoio direto a um cenário utilizado para explicar o nascimento dos jatos estelares. Até agora, essa forma do campo magnético era esperada com base nos modelos. Os pesquisadores agora dispõem de uma observação que permite estudar com mais precisão como o magnetismo guia a matéria ao redor de estrelas ainda em formação.