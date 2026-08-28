🧲 Autour d’une étoile naissante, un champ magnétique s’enroule comme un ressort

Autour d’une étoile encore en formation, des astronomes ont observé un champ magnétique qui s’enroule autour d’un puissant courant de gaz. Cette forme, prévue depuis longtemps par les modèles, pourrait expliquer comment certaines jeunes étoiles expulsent de la matière dans des jets étroits plutôt que dans toutes les directions.

L’objet étudié, NGC 1333 IRAS 4A, se trouve à environ 956 années-lumière de la Terre. Il contient deux protoétoiles, c’est-à-dire deux étoiles très jeunes qui continuent de grossir grâce au gaz et à la poussière qui les entourent.

NGC 1333 - Le nuage moléculaire de Persée, lieu de formation d'étoiles

Une partie de cette matière tombe vers les étoiles. Une autre repart au contraire dans l’espace sous forme de jets. Les chercheurs cherchent depuis longtemps à comprendre comment ces jets restent aussi fins sur de grandes distances.

Le champ magnétique semble fournir une partie de la réponse. Comme la matière tourne autour de la jeune étoile, elle entraîne avec elle les lignes du champ. Celles-ci finissent par s’enrouler autour du jet, comme un fil autour d’un tube.

Cette forme enroulée peut alors maintenir le gaz près de l’axe du jet. Autrement dit, le champ magnétique aide la matière expulsée à avancer dans une direction précise au lieu de se disperser progressivement sur les côtés.

Pour observer cette structure invisible, l’équipe a utilisé le réseau de radiotélescopes ALMA, au Chili. La lumière émise par le gaz permet de retrouver indirectement l’orientation du champ magnétique. Les mesures indiquent qu’il entoure bien le courant de matière et suit son mouvement de rotation.

L’observation apporte ainsi un soutien direct à un scénario utilisé pour expliquer la naissance des jets stellaires. Jusqu’ici, cette forme du champ magnétique était attendue d’après les modèles. Les chercheurs disposent désormais d’une observation permettant d’étudier plus précisément comment le magnétisme guide la matière autour d’étoiles encore en formation.