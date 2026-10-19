🪸 Descubrimiento de un coral amarillo brillante totalmente desconocido

En el fondo del Pacífico, un coral dorado ha llevado a los investigadores a revisar su clasificación: pertenece a una familia que nadie había descrito hasta ahora.

En las imágenes del robot submarino SuBastian, parece un pequeño árbol amarillo brillante, erguido sobre el fondo. Varias colonias fueron observadas y recolectadas frente a Costa Rica, cerca de la isla del Coco, entre 360 y 529 m de profundidad.

Cuatro vistas submarinas del coral Laurinque elenya: recolección de la colonia, detalles de los pólipos y las ramas. Imágenes: robot SuBastian / Breedy et al., ZooKeys (2026), CC BY 4.0.

A pesar de su aspecto de árbol, este coral no es una planta. Como la mayoría de los corales, está formado por numerosos animales pequeños llamados pólipos, conectados entre sí. Son ellos los que constituyen el coral: no viven como parásitos sobre otro animal. Cada uno posee aquí ocho tentáculos para capturar su alimento. También existen corales solitarios, constituidos por un solo pólipo.

De vuelta en el laboratorio, los investigadores estudiaron seis especímenes. Observaron sus ramas, sus pólipos y los diminutos elementos rígidos que sostienen sus tejidos. Sin embargo, este conjunto de características no correspondía claramente a ninguna familia de corales conocida hasta entonces.

El ADN no permitió zanjar la cuestión de inmediato. Según las partes examinadas, los resultados acercaban el coral a grupos diferentes. Por ello, los investigadores ampliaron sus análisis a muchas otras regiones de su ADN, para reconstruir con mayor precisión su parentesco con los demás corales.

Al reunir estos resultados con sus observaciones al microscopio, descubrieron un linaje independiente. Dieron a la especie el nombre de Laurinque elenya. Y para encontrarle un lugar en la clasificación de los seres vivos, crearon un nuevo género, Laurinque, así como una nueva familia: Laurinqueidae.

La distinción va mucho más allá de una nueva especie. Una familia suele reunir varios grupos de especies emparentadas. Aquí, las diferencias son suficientemente marcadas como para justificar una familia entera, de la que Laurinque elenya es por ahora el único miembro conocido.

Queda por saber dónde viven los posibles representantes restantes de esta familia. Los seis especímenes proceden de algunos lugares del Pacífico costarricense. Próximas inmersiones en otras montañas submarinas podrían revelar corales emparentados que hasta ahora habían pasado inadvertidos.