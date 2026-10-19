🪸 Entdeckung einer völlig unbekannten leuchtend gelben Koralle

Am Grund des Pazifiks hat eine goldene Koralle Forschende dazu gebracht, ihre Klassifikation zu überarbeiten: Sie gehört zu einer Familie, die bisher noch niemand beschrieben hatte.

Auf den Bildern des Unterwasserroboters SuBastian sieht sie wie ein kleiner, leuchtend gelber Baum aus, der auf dem Meeresboden steht. Vor der Küste Costa Ricas, nahe der Insel Cocos, wurden mehrere Kolonien in einer Tiefe von 360 bis 529 m beobachtet und gesammelt.

Vier Unterwasseransichten der Koralle Laurinque elenya: Entnahme der Kolonie, Details der Polypen und Zweige. Bilder: Roboter SuBastian / Breedy et al., ZooKeys (2026), CC BY 4.0.

Trotz ihres baumartigen Aussehens ist diese Koralle keine Pflanze. Wie die meisten Korallen besteht sie aus zahlreichen kleinen Tieren, die Polypen genannt werden und miteinander verbunden sind. Sie bilden die Koralle: Sie leben nicht als Parasiten auf einem anderen Tier. Jeder besitzt hier acht Tentakel, um Nahrung zu fangen. Es gibt auch solitäre Korallen, die aus nur einem Polypen bestehen.

Zurück im Labor untersuchten die Forschenden sechs Exemplare. Sie beobachteten ihre Zweige, ihre Polypen und die winzigen harten Elemente, die ihr Gewebe stützen. Doch diese Kombination von Merkmalen entsprach eindeutig keiner bereits bekannten Korallenfamilie.

Die DNA ermöglichte zunächst keine eindeutige Entscheidung. Je nach untersuchten Abschnitten rückten die Ergebnisse die Koralle in die Nähe verschiedener Gruppen. Daher weiteten die Forschenden ihre Analysen auf zahlreiche weitere Regionen ihrer DNA aus, um ihre Verwandtschaft mit den anderen Korallen genauer nachzuzeichnen.

Indem sie diese Ergebnisse mit ihren Beobachtungen unter dem Mikroskop zusammenführten, entdeckten sie eine eigenständige Abstammungslinie. Sie gaben der Art den Namen Laurinque elenya. Um ihr einen Platz in der Klassifikation der Lebewesen zu geben, schufen sie außerdem eine neue Gattung, Laurinque, sowie eine neue Familie: Laurinqueidae.

Diese Unterscheidung geht weit über eine neue Art hinaus. Eine Familie umfasst gewöhnlich mehrere Gruppen verwandter Arten. Hier sind die Unterschiede deutlich genug, um eine ganze Familie zu rechtfertigen, deren einziges derzeit bekanntes Mitglied Laurinque elenya ist.

Es bleibt die Frage, wo mögliche weitere Vertreter dieser Familie leben. Die sechs Exemplare stammen von einigen wenigen Fundorten im costaricanischen Pazifik. Weitere Tauchgänge an anderen Unterwasserbergen könnten verwandte Korallen zutage fördern, die bisher unbemerkt geblieben sind.