🪸 Descoberta de um coral amarelo-vivo totalmente desconhecido

No fundo do Pacífico, um coral dourado levou os pesquisadores a rever sua classificação: ele pertence a uma família que ninguém havia descrito antes.

Nas imagens do robô submarino SuBastian, ele se parece com uma pequena árvore amarela muito viva, erguida no fundo do mar. Foi ao largo da Costa Rica, perto da ilha Cocos, que várias colônias foram observadas e coletadas, entre 360 e 529 m de profundidade.

Quatro vistas submarinas do coral Laurinque elenya: coleta da colônia, detalhes dos pólipos e dos ramos. Imagens: robô SuBastian / Breedy et al., ZooKeys (2026), CC BY 4.0.

Apesar de sua aparência de árvore, esse coral não é uma planta. Como a maioria dos corais, ele é formado por muitos pequenos animais chamados pólipos, ligados uns aos outros. São eles que constituem o coral: não vivem como parasitas sobre outro animal. Cada um possui aqui oito tentáculos para capturar seu alimento. Também existem corais solitários, constituídos por um único pólipo.

De volta ao laboratório, os pesquisadores estudaram seis espécimes. Eles observaram seus ramos, seus pólipos e os minúsculos elementos rígidos que sustentam seus tecidos. Mas esse conjunto de características claramente não correspondia a nenhuma família de corais já conhecida.

O DNA não permitiu chegar imediatamente a uma conclusão. Dependendo das partes examinadas, os resultados aproximavam o coral de grupos diferentes. Por isso, os pesquisadores ampliaram suas análises para muitas outras regiões de seu DNA, a fim de reconstruir com mais precisão seu parentesco com os demais corais.

Ao reunir esses resultados e suas observações ao microscópio, eles descobriram uma linhagem distinta. Deram à espécie o nome de Laurinque elenya. E, para encontrar um lugar para ela na classificação dos seres vivos, criaram um novo gênero, Laurinque, assim como uma nova família: Laurinqueidae.

A distinção vai muito além de uma nova espécie. Uma família normalmente reúne vários grupos de espécies aparentadas. Aqui, as diferenças são suficientemente marcantes para justificar uma família inteira, da qual Laurinque elenya é, por enquanto, o único membro conhecido.

Resta saber onde vivem os possíveis outros representantes dessa família. Os seis espécimes são provenientes de alguns locais do Pacífico costarriquenho. Novos mergulhos em outras montanhas submarinas poderão revelar corais aparentados que passaram despercebidos até agora.