El fabricante alemán ZF presentó el 5 de noviembre de 2026 un sistema de propulsión llamado High Revolution Drive. Su particularidad: un motor capaz de alcanzar 30.000 revoluciones por minuto, es decir, 500 revoluciones por segundo, conectado a una transmisión que adapta su velocidad de giro a las necesidades del automóvil.

A igual potencia, un motor que gira más veces puede producir menos fuerza de rotación en cada vuelta. Esta fuerza, llamada par motor, depende, entre otras cosas, de las dimensiones del motor. Al aumentar la velocidad, los ingenieros pueden reducir el tamaño de algunas piezas sin renunciar a la potencia deseada.

Al girar a una velocidad ultrarrápida, este nuevo motor puede propulsar un vehículo eléctrico convencional y, al mismo tiempo, reducir su tamaño, peso y cantidad de imanes de tierras raras.

Evidentemente, las ruedas de un automóvil no pueden girar a 30.000 revoluciones por minuto. Para ello, ZF utiliza una transmisión de dos etapas, con una relación de reducción de aproximadamente 18 a 1. Esta reduce la velocidad de giro y aumenta el par transmitido a las ruedas. La versión presentada desarrolla una potencia máxima de 200 kW y puede entregar hasta 3.500 Nm a las ruedas.

Según las cifras comunicadas por ZF, este conjunto sería casi un 25 % más ligero y compacto que un sistema comparable de su gama SELECT, cuyo motor gira a 18.000 revoluciones por minuto.

Otro cambio importante: la cantidad de imanes necesarios se reduciría a la mitad. Estos componentes contribuyen al funcionamiento de muchos motores eléctricos y pueden requerir materias primas cuyo suministro es delicado. Usar menos podría reducir algunos costos y la dependencia de estos materiales.

Sin embargo, este aumento de velocidad también plantea sus propias dificultades. Las vibraciones, el ruido y las tensiones mecánicas se vuelven más difíciles de controlar. ZF explica que trabajó simultáneamente en los engranajes, los rodamientos y el motor. El fabricante anuncia una eficiencia cercana al 93 %, similar a la del sistema que utiliza como referencia.

En la práctica, el grupo destina esta tecnología a automóviles de pasajeros fabricados en grandes cantidades, y no solo a modelos deportivos. Menciona potencias de entre 150 y 200 kW y compatibilidad con arquitecturas eléctricas de 400 y 800 voltios.

Aún queda pasar de la presentación técnica a la fabricación industrial. ZF indica que está en conversaciones con varios fabricantes de automóviles y prevé iniciar la producción en 2030. Todavía no se han anunciado los primeros modelos que la incorporarán, sus precios ni los resultados de pruebas independientes.