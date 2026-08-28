🪸 La Gran Barrera de Coral recupera sus colores, ¿por qué?

La Gran Barrera de Coral muestra nuevos signos de recuperación, después de dos años marcados por episodios de blanqueamiento relacionados con el calor.

El seguimiento anual del Instituto Australiano de Ciencias Marinas abarca 121 arrecifes examinados mediante un método llamado «manta tow». Un observador es remolcado lentamente detrás de una embarcación y estima la proporción del fondo cubierta por corales duros vivos. Esta cobertura sirve como indicador sencillo para seguir la evolución de los arrecifes a lo largo de los años.

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Esta vez, el 56 % de los arrecifes estudiados no experimentó cambios netos en su cobertura coralina. Incluso se constató un aumento en el 28 % de ellos. A escala de las tres grandes regiones de la Gran Barrera, la situación parece, por tanto, más estable que un año antes, cuando las pérdidas habían sido especialmente importantes.

Para entender este cambio, hay que observar el clima del verano austral de 2025-2026. El calor marino se prolongó y provocó un blanqueamiento regional en el norte. Sin embargo, las lluvias, las nubes y varios sistemas meteorológicos limitaron la acumulación de calor en algunas zonas. Allí, los corales sufrieron un estrés térmico menos intenso que durante los episodios anteriores.

El blanqueamiento ocurre cuando el agua permanece demasiado caliente. Entonces, los corales expulsan las diminutas algas que viven en sus tejidos y les proporcionan gran parte de su energía. Se vuelven pálidos o blancos, pero no necesariamente mueren. Si las condiciones vuelven a ser favorables con suficiente rapidez, algunos pueden recuperarse.

La situación sigue siendo muy diferente según las zonas. La cobertura de corales duros aumentó en las regiones norte y central. En el sur, su variación es pequeña y se mantiene dentro del margen de incertidumbre de las mediciones. Estos resultados no significan, por tanto, que cada arrecife se esté recuperando ni que todos los tipos de coral reaccionen de la misma manera.

Este matiz es especialmente importante después del impacto anterior. El informe de 2024-2025 había medido descensos regionales de entre aproximadamente el 14 % y el 31 % con respecto al año anterior. Los corales del género Acropora, que crecen rápidamente y habían contribuido en gran medida a las recuperaciones anteriores de la cobertura, también se vieron muy afectados por el calor.

Otras presiones continúan al mismo tiempo. Los ciclones y los aportes de agua dulce pueden dañar algunos arrecifes. Las estrellas de mar corona de espinas también se alimentan de corales, y en el norte se observó una nueva ola de infestación. Estas perturbaciones pueden actuar sucesivamente sobre una misma zona y reducir el tiempo disponible para su recuperación.

El próximo seguimiento deberá determinar, entre otras cosas, si las mejoras observadas resisten los nuevos veranos calurosos. El programa del AIMS lleva 40 años siguiendo la Gran Barrera, lo que permite distinguir una mejora puntual de una tendencia duradera. Con episodios de blanqueamiento cada vez más próximos entre sí, el tiempo disponible entre dos perturbaciones se convierte en un dato especialmente importante.