🦖 Este dinosaurio de cuatro alas seguía su propia evolución hacia el vuelo

Un pequeño dinosaurio cubierto de plumas muestra que las alas pudieron aparecer por varios caminos a lo largo de la evolución.

Su nombre es Norellraptor barsboldi. Su esqueleto casi completo fue descubierto en el oeste de Liaoning, China, en rocas del Cretácico inferior. El fósil mide solo 57 cm de largo, con restos de plumaje aún visibles alrededor de varias partes del cuerpo.

Norellraptor barsboldi

Imagen de Wikimedia

Norellraptor pertenecía a los microraptorinos, pequeños dinosaurios depredadores cercanos a las aves. Algunos tenían largas plumas no solo en las extremidades anteriores, sino también en las patas traseras. Esta disposición les valió el apodo de dinosaurios «de cuatro alas», aunque sus capacidades exactas de vuelo siguen siendo objeto de debate.

El nuevo fósil es especialmente completo. El estudio de sus huesos indica que tenía al menos tres años cuando murió. Sus manos, sus extremidades y su esqueleto presentan varios rasgos relacionados con el desplazamiento por el aire, que también se encuentran, bajo formas diferentes, en las primeras aves.

Este parecido plantea una pregunta: ¿heredaron las aves y los microraptorinos su capacidad de volar de un mismo antepasado? Otra posibilidad es que ambos grupos adquirieran por separado adaptaciones comparables, cada uno a lo largo de su propia evolución.

Para distinguir entre estos escenarios, los investigadores no solo compararon los rasgos presentes. También reconstruyeron el orden en el que aparecieron. En los microraptorinos, los dedos se acortaron primero, lo que probablemente redujo su función para agarrar. Otras transformaciones de la muñeca, el esternón y las extremidades llegaron más tarde.

En los antepasados de las aves, estos cambios no aparecieron en el mismo orden. Por tanto, estructuras comparables se ensamblaron siguiendo dos trayectorias diferentes. Aproximadamente el 30 % de los rasgos propios de los microraptorinos estudiados también se encuentran en el linaje de las aves, pero probablemente fueron adquiridos de manera independiente.

Por tanto, el vuelo de los dinosaurios no parece haber seguido una única receta. Varios grupos cercanos pudieron experimentar con diferentes combinaciones de plumas, extremidades alargadas y huesos transformados. Algunas líneas evolutivas desaparecieron, mientras que la de las aves sobrevivió a la gran extinción de hace 66 millones de años.

El nombre Norellraptor rinde homenaje al paleontólogo estadounidense Mark Norell, fallecido en 2025. El nombre de la especie, barsboldi, honra al paleontólogo mongol Rinchen Barsbold, también fallecido ese año. Ambos contribuyeron ampliamente a revelar los vínculos entre los dinosaurios emplumados y las aves.