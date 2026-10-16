🦖 Este dinossauro de quatro asas seguia sua própria evolução rumo ao voo

Um pequeno dinossauro coberto de penas mostra que as asas podem ter surgido por vários caminhos ao longo da evolução.

Seu nome é Norellraptor barsboldi. Seu esqueleto quase completo foi descoberto no oeste de Liaoning, na China, em rochas do Cretáceo Inferior. O fóssil mede apenas 57 cm de comprimento, com vestígios de plumagem ainda visíveis ao redor de várias partes do corpo.

Norellraptor barsboldi

Imagem Wikimedia

Norellraptor pertencia aos microraptoríneos, pequenos dinossauros predadores próximos das aves. Alguns tinham longas penas não apenas nos membros anteriores, mas também nas patas traseiras. Essa disposição lhes rendeu o apelido de dinossauros «de quatro asas», embora suas capacidades exatas de voo continuem sendo discutidas.

O novo fóssil é particularmente completo. O estudo de seus ossos indica que ele tinha pelo menos três anos quando morreu. Suas mãos, seus membros e seu esqueleto apresentam várias características associadas ao deslocamento pelo ar, também encontradas, sob formas diferentes, nas primeiras aves.

Essa semelhança levanta uma questão: as aves e os microraptoríneos herdaram sua capacidade de voo de um mesmo ancestral? Outra possibilidade é que os dois grupos tenham adquirido separadamente adaptações comparáveis, cada um ao longo de sua própria evolução.

Para distinguir entre esses cenários, os pesquisadores não compararam apenas as características presentes. Eles também reconstruíram a ordem em que elas surgiram. Nos microraptoríneos, os dedos primeiro encurtaram, provavelmente reduzindo seu papel na preensão. Outras transformações do pulso, do esterno e dos membros vieram depois.

Nos ancestrais das aves, essas mudanças não surgiram na mesma ordem. Estruturas comparáveis foram, portanto, reunidas seguindo duas trajetórias diferentes. Cerca de 30% das características próprias dos microraptoríneos estudados também são encontradas na linhagem das aves, mas teriam sido adquiridas de forma independente.

O voo dos dinossauros, portanto, não parece ter seguido uma receita única. Vários grupos próximos podem ter experimentado diferentes combinações de penas, membros alongados e ossos transformados. Algumas linhagens desapareceram, enquanto a das aves atravessou a grande extinção de 66 milhões de anos atrás.

O nome Norellraptor homenageia o paleontólogo americano Mark Norell, que morreu em 2025. O nome da espécie, barsboldi, homenageia o paleontólogo mongol Rinchen Barsbold, que também morreu naquele ano. Ambos contribuíram amplamente para revelar os vínculos entre dinossauros com penas e aves.