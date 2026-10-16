🦖 Dieser Dinosaurier mit vier Flügeln beschritt einen eigenen Weg zum Fliegen

Ein kleiner, mit Federn bedeckter Dinosaurier zeigt, dass Flügel im Laufe der Evolution auf mehreren Wegen entstanden sein können.

Sein Name ist Norellraptor barsboldi. Sein fast vollständiges Skelett wurde im Westen Liaonings in China in Gesteinen der Unterkreide entdeckt. Das Fossil ist nur 57 cm lang, wobei an mehreren Körperteilen noch Spuren des Federkleids sichtbar sind.

Norellraptor barsboldi

Bild Wikimedia

Norellraptor gehörte zu den Microraptorinen, kleinen räuberischen Dinosauriern, die mit den Vögeln nahe verwandt waren. Einige trugen lange Federn nicht nur an den Vordergliedmaßen, sondern auch an den Hinterbeinen. Diese Anordnung brachte ihnen den Beinamen „Vierflügler-Dinosaurier“ ein, auch wenn ihre genauen Flugfähigkeiten weiterhin umstritten sind.

Das neue Fossil ist besonders vollständig. Die Untersuchung seiner Knochen deutet darauf hin, dass es mindestens drei Jahre alt war, als es starb. Seine Hände, Gliedmaßen und sein Skelett weisen mehrere Merkmale auf, die mit der Fortbewegung in der Luft zusammenhängen und auch bei den ersten Vögeln in anderer Form vorkommen.

Diese Ähnlichkeit wirft eine Frage auf: Haben Vögel und Microraptorinen ihre Flugfähigkeit von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt? Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass beide Gruppen vergleichbare Anpassungen unabhängig voneinander erworben haben, jede im Laufe ihrer eigenen Evolution.

Um diese Szenarien zu unterscheiden, verglichen die Forschenden nicht nur die vorhandenen Merkmale. Sie rekonstruierten auch die Reihenfolge, in der diese entstanden. Bei den Microraptorinen verkürzten sich zunächst die Finger, wodurch ihre Rolle beim Greifen vermutlich abnahm. Weitere Veränderungen am Handgelenk, Brustbein und an den Gliedmaßen folgten später.

Bei den Vorfahren der Vögel traten diese Veränderungen nicht in derselben Reihenfolge auf. Vergleichbare Strukturen wurden somit entlang zweier verschiedener Entwicklungslinien zusammengefügt. Etwa 30 % der untersuchten Merkmale, die für Microraptorinen typisch sind, finden sich auch in der Vogellinie, wurden jedoch vermutlich unabhängig voneinander erworben.

Der Flug der Dinosaurier scheint daher keiner einheitlichen Rezeptur gefolgt zu sein. Mehrere verwandte Gruppen konnten mit unterschiedlichen Kombinationen aus Federn, verlängerten Gliedmaßen und umgebildeten Knochen experimentieren. Einige Linien verschwanden, während die Linie der Vögel das große Aussterben vor 66 Millionen Jahren überlebte.

Der Name Norellraptor ehrt den amerikanischen Paläontologen Mark Norell, der 2025 starb. Der Artname barsboldi ehrt den mongolischen Paläontologen Rinchen Barsbold, der ebenfalls in jenem Jahr verstarb. Beide trugen wesentlich dazu bei, die Verbindungen zwischen gefiederten Dinosauriern und Vögeln aufzudecken.