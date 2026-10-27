🤖 A 100 km/h, un dron FPV autónomo vence a campeones humanos

Un dron FPV capaz de volar a casi 100 km/h venció a tres antiguos campeones del mundo, y lo hizo sin ningún piloto a los mandos.

La prueba se celebró en 2025, en Abu Dabi, durante una competición de drones FPV de carreras autónomas. En un circuito lleno de puertas que debían atravesar, las máquinas tenían que acelerar, girar y corregir su trayectoria en una fracción de segundo. Y, a diferencia de los drones habituales, nadie las guiaba a distancia.

(A) Primer plano del dron de competición proporcionado.

(B) Robot realizando una maniobra en S.

(C) Vista general del circuito. Las carreras consistían en dos vueltas y 11 puertas de salida.

El ganador procedía de la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Bautizado como MonoRace, su sistema de pilotaje utiliza una inteligencia artificial que toma las decisiones por sí sola. El equipo primero venció a los demás drones autónomos y después a tres antiguos campeones del mundo humanos en carreras de eliminación directa.

Lo que hace notable el rendimiento es la sencillez del equipo instalado a bordo. El dron solo cuenta con una cámara, un sensor que mide sus movimientos y un pequeño ordenador. No utiliza GPS para orientarse ni cámaras instaladas alrededor de la pista para seguir su posición.

Su cámara observa las puertas del circuito. El ordenador utiliza sus imágenes y las mediciones del sensor para estimar dónde se encuentra el aparato y cómo se mueve. Así puede decidir la corrección necesaria antes de atravesar la siguiente abertura.

En lugar de calcular una trayectoria y transmitir después las órdenes a varios sistemas de control convencionales, una pequeña red neuronal regula directamente la potencia de los motores. Lo hace 500 veces por segundo, con suficiente rapidez para reaccionar a gran velocidad.

Sin embargo, esta inteligencia artificial debe lidiar con imágenes imperfectas y sensores que a veces se ven perturbados por las aceleraciones. Por eso, los investigadores diseñaron un método para corregir la estimación de la posición del dron a partir de los datos registrados durante sus vuelos. Esto le ayuda a seguir siendo fiable sin equipos externos.

Aunque la victoria se remonta a 2025, el equipo publicó en octubre de 2026, en Science Robotics, los detalles de su funcionamiento. Las pruebas muestran que una IA relativamente ligera puede pilotar un aparato muy rápido en un entorno de competición que no controla.

El objetivo no es solo ganar carreras. Los mismos principios podrían ayudar a otras máquinas a tomar decisiones rápidas con pocos sensores y poca potencia de cálculo, por ejemplo, robots móviles o dispositivos que intervengan en lugares donde el GPS funcione mal.