🤖 A 100 km/h, um drone FPV autônomo vence campeões humanos

Um drone FPV capaz de voar a quase 100 km/h venceu três antigos campeões mundiais, sem nenhum piloto aos controles.

A prova aconteceu em 2025, em Abu Dhabi, durante uma competição de drones FPV de corrida autônomos. Em um percurso repleto de portões a atravessar, as máquinas precisavam acelerar, fazer curvas e corrigir sua trajetória em uma fração de segundo. E, ao contrário dos drones habituais, ninguém os guiava remotamente.

(A) Close do drone de competição fornecido.

(B) Robô realizando uma manobra em S.

(C) Visão geral do circuito. As corridas consistiam em duas voltas e 11 portões de partida.

O vencedor vinha da Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos. Batizado de MonoRace, seu sistema de pilotagem utiliza uma inteligência artificial que toma as decisões sozinha. A equipe primeiro venceu os outros drones autônomos e depois três antigos campeões mundiais humanos em corridas de eliminação direta.

O que torna o desempenho notável é a simplicidade do equipamento embarcado. O drone possui apenas uma câmera, um sensor que mede seus movimentos e um pequeno computador. Ele não utiliza GPS para se orientar nem câmeras instaladas ao redor da pista para acompanhar sua posição.

Sua câmera observa os portões do percurso. O computador usa as imagens e as medições do sensor para estimar onde o aparelho está e como ele se desloca. Assim, pode decidir a correção necessária antes de atravessar a abertura seguinte.

Em vez de calcular uma trajetória e depois transmitir comandos a vários sistemas clássicos de controle, uma pequena rede neural ajusta diretamente a potência dos motores. Ela faz isso 500 vezes por segundo, rápido o suficiente para reagir em alta velocidade.

Essa inteligência artificial precisa, no entanto, lidar com imagens imperfeitas e sensores às vezes afetados pelas acelerações. Por isso, os pesquisadores desenvolveram um método para corrigir a estimativa da posição do drone a partir dos dados registrados durante seus voos. Isso o ajuda a permanecer confiável sem equipamentos externos.

Embora a vitória tenha ocorrido em 2025, foi em outubro de 2026 que a equipe publicou na Science Robotics os detalhes de seu funcionamento. Os testes mostram que uma IA relativamente leve pode pilotar um aparelho muito rápido em um ambiente de competição que ela não controla.

O objetivo não é apenas vencer corridas. Os mesmos princípios poderiam ajudar outras máquinas a tomar decisões rápidas com poucos sensores e pouca capacidade de processamento, como robôs móveis ou aparelhos que atuem em locais onde o GPS funciona mal.