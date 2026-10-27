🤖 Mit 100 km/h schlägt eine autonome FPV-Drohne menschliche Champions

Eine FPV-Drohne, die fast 100 km/h schnell fliegen kann, hat drei ehemalige Weltmeister besiegt – und das ganz ohne Piloten am Steuer.

Der Wettbewerb fand 2025 in Abu Dhabi im Rahmen eines Wettbewerbs für autonome FP-Renndrohnen statt. Auf einer Strecke mit zahlreichen zu durchfliegenden Toren mussten die Maschinen innerhalb eines Sekundenbruchteils beschleunigen, abbiegen und ihre Flugbahn korrigieren. Anders als bei herkömmlichen Drohnen steuerte sie niemand aus der Ferne.

(A) Nahaufnahme der bereitgestellten Wettbewerbsdrohne.

(B) Roboter bei einem S-Manöver.

(C) Gesamtansicht der Strecke. Die Rennen bestanden aus zwei Runden und 11 Starttoren.

Der Sieger kam von der Technischen Universität Delft in den Niederlanden. Sein als MonoRace bezeichnetes Steuerungssystem nutzt künstliche Intelligenz, die alle Entscheidungen selbstständig trifft. Das Team besiegte zunächst die anderen autonomen Drohnen und anschließend drei ehemalige menschliche Weltmeister in direkten Ausscheidungsrennen.

Bemerkenswert an der Leistung ist die Einfachheit der verbauten Hardware. Die Drohne verfügt lediglich über eine Kamera, einen Sensor zur Messung ihrer Bewegungen und einen kleinen Computer. Zur Orientierung nutzt sie weder GPS noch Kameras, die rund um die Strecke ihre Position verfolgen.

Ihre Kamera erfasst die Tore der Strecke. Der Computer nutzt deren Bilder und die Messwerte des Sensors, um zu schätzen, wo sich das Fluggerät befindet und wie es sich bewegt. So kann er die notwendige Korrektur bestimmen, bevor es durch die nächste Öffnung fliegt.

Anstatt eine Flugbahn zu berechnen und die Befehle anschließend an mehrere herkömmliche Steuersysteme zu übertragen, regelt ein kleines neuronales Netz direkt die Leistung der Motoren. Das tut es 500-mal pro Sekunde – schnell genug, um bei hoher Geschwindigkeit zu reagieren.

Diese künstliche Intelligenz muss sich jedoch mit unvollkommenen Bildern und Sensoren auseinandersetzen, die durch die Beschleunigung gelegentlich gestört werden. Die Forschenden entwickelten daher eine Methode, um die Schätzung der Drohnenposition anhand der während ihrer Flüge aufgezeichneten Daten zu korrigieren. Das hilft ihr, ohne externe Ausrüstung zuverlässig zu bleiben.

Obwohl der Sieg auf das Jahr 2025 zurückgeht, veröffentlichte das Team erst im Oktober 2026 die Einzelheiten zur Funktionsweise in Science Robotics. Die Tests zeigen, dass eine vergleichsweise kompakte KI ein sehr schnelles Fluggerät in einer Wettbewerbsumgebung steuern kann, die sie nicht kontrolliert.

Das Ziel besteht nicht nur darin, Rennen zu gewinnen. Dieselben Prinzipien könnten anderen Maschinen dabei helfen, mit wenigen Sensoren und geringer Rechenleistung schnelle Entscheidungen zu treffen – etwa mobilen Robotern oder Geräten, die an Orten eingesetzt werden, an denen GPS nur schlecht funktioniert.