✈️ Eine Elektrodrohne soll 777 km/h erreicht haben

Eine vollständig elektrische Drohne soll bei einem Test in Deutschland 777 km/h erreicht haben – eine Geschwindigkeit nahe der eines Passagierflugzeugs.

Am 19. Oktober 2026 testete das deutsche Unternehmen Quantum Systems ein Versuchsgerät namens Apex Recordhunter. Nach Angaben seines Geschäftsführers Martin Karkour erreichte die Drohne diese Geschwindigkeit bei einem Hochgeschwindigkeitsflug. Das entspricht mehr als 200 zurückgelegten Metern pro Sekunde.

Quantum Systems brachte seine Abfangdrohne auf eine Geschwindigkeit von 777 km/h

Die Leistung ist beeindruckend, aber noch kein offizieller Weltrekord. Die Zahl stammt vom Hersteller selbst und muss noch unter den für eine offizielle Anerkennung erforderlichen Bedingungen bestätigt werden. Das Unternehmen erkennt diese Einschränkung an und bereitet neue Tests vor.

Wenn ein Luftfahrzeug einen Geschwindigkeitsrekord versucht, kann der Wind es in eine Richtung begünstigen und in die andere abbremsen. Die Regeln der Fédération Aéronautique Internationale verlangen daher bei dieser Art von Rekord Flüge in beide Richtungen. Für das Ergebnis müssen diese Messungen berücksichtigt werden, statt nur eine einzelne Höchstgeschwindigkeit heranzuziehen.

Der Apex Recordhunter ist keine gewöhnliche Freizeitdrohne. Es handelt sich um einen Prototyp, der speziell entwickelt wurde, um die Grenzen des Hochgeschwindigkeitsflugs mit batteriebetriebenen Elektromotoren zu erforschen. Er ist ein kleines Gerät mit vier Propellern und ohne Pilot an Bord.

Eine solche Geschwindigkeit mit einer Batterie zu erreichen, bringt mehrere Probleme mit sich. Je schneller ein Gerät fliegt, desto stärker bremst die Luft seine Bewegung. Die Motoren müssen dann eine hohe Leistung liefern, was die elektrischen Komponenten stark beansprucht. Die Erwärmung und der Luftwiderstand werden zu wichtigen Punkten, die überwacht werden müssen.

Der Hersteller möchte vor allem Erkenntnisse aus diesen Tests gewinnen, um schnellere Drohnen zu entwickeln. Quantum Systems arbeitet insbesondere an Geräten, die andere Drohnen abfangen sollen. Der Recordhunter dient daher als Technologiedemonstrator und nicht als Modell, das unverändert verkauft werden soll.

Die angekündigte Geschwindigkeit bleibt für ein batteriebetriebenes Gerät bemerkenswert. Für den Moment ist die Schlussfolgerung jedoch einfach: Quantum Systems gibt an, bei einem Flug 777 km/h erreicht zu haben. Nun muss die Leistung noch unter den Bedingungen eines anerkannten Rekords überprüft werden, und es bleibt abzuwarten, was diese Experimente für künftige Elektrodrohnen bringen werden.