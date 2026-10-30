✈️ Un drone électrique aurait atteint 777 km/h

Un drone entièrement électrique aurait atteint 777 km/h lors d'un essai en Allemagne, soit une vitesse proche de celle d'un avion de ligne.

Le 19 octobre 2026, l'entreprise allemande Quantum Systems a testé un appareil expérimental baptisé Apex Recordhunter. Selon son dirigeant Martin Karkour, le drone a atteint cette vitesse lors d'un passage à grande vitesse. Cela représente plus de 200 mètres parcourus chaque seconde.

Quantum Systems a fait atteindre à son drone intercepteur une vitesse de 777 km/h

La performance est impressionnante, mais elle n'est pas encore un record du monde officiel. Le chiffre provient du fabricant lui-même et doit encore être confirmé dans les conditions nécessaires à une homologation. L'entreprise reconnaît cette limite et prépare de nouveaux essais.

Lorsqu'un aéronef tente un record de vitesse, le vent peut l'avantager dans un sens et le ralentir dans l'autre. Les règles de la Fédération aéronautique internationale demandent donc, pour ce type de record, des passages dans les deux directions. Le résultat retenu doit tenir compte de ces mesures, plutôt que d'une seule pointe de vitesse.

L'Apex Recordhunter n'est pas un drone de loisir ordinaire. C'est un prototype conçu spécialement pour explorer les limites du vol à grande vitesse avec des moteurs électriques alimentés par une batterie. Il se présente comme un petit appareil à quatre hélices, sans pilote à bord.

Atteindre une telle vitesse avec une batterie pose plusieurs problèmes. Plus un appareil va vite, plus l'air s'oppose à son mouvement. Les moteurs doivent alors fournir une forte puissance, ce qui sollicite beaucoup les composants électriques. L'échauffement et la résistance de l'air deviennent des points importants à surveiller.

Le fabricant cherche surtout à tirer des enseignements de ces essais pour développer des drones plus rapides. Quantum Systems travaille notamment sur des appareils destinés à intercepter d'autres drones. Le Recordhunter sert donc de démonstrateur technologique, et non de modèle destiné à être vendu tel quel.

La vitesse annoncée reste remarquable pour un appareil à batterie. Mais pour l'instant, la conclusion est simple : Quantum Systems affirme avoir atteint 777 km/h sur un passage. Il reste à vérifier la performance dans les conditions d'un record homologué et à voir ce que ces expériences apporteront aux futurs drones électriques.