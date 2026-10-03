🛸 Este dron se guía en la oscuridad con bigotes

Un pequeño dron ya puede desplazarse en la oscuridad al tocar suavemente su entorno con dos largos bigotes artificiales.

La idea viene directamente de las ratas y los topos. En la oscuridad, sus bigotes les permiten sentir los objetos cercanos y seguir una pared. Unos investigadores han adaptado este principio a un dron de tan solo 44,1 g. Dos varillas flexibles colocadas en la parte delantera tocan los obstáculos para evitar que el cuerpo del aparato choque con ellos.

El dron Crazyflie de 44,1 g equipado con dos bigotes artificiales, con el detalle del sensor táctil y su inspiración biológica.

Crédito: Ye et al., Nature Communications (2026), CC BY 4.0.

Cada bigote mide 20 cm y tiene apenas 0,4 mm de diámetro. Cuando se dobla contra un objeto, unos diminutos sensores situados en su base miden las variaciones de presión provocadas por el contacto. El dron puede entonces estimar a qué distancia se encuentra el obstáculo. Todo el sistema de detección pesa 3,2 g.

Por tanto, el contacto no sirve simplemente para señalar que hay una pared. El dron obtiene una estimación de la posición del obstáculo con una precisión de unos pocos milímetros. Después adapta su trayectoria en tiempo real. Los investigadores también eligieron cuidadosamente la orientación de los bigotes, ya que su rozamiento contra una superficie puede desequilibrar un aparato tan ligero.

Las pruebas muestran lo que este enfoque permite hacer en la práctica. En completa oscuridad, el dron puede avanzar hasta encontrarse con una pared y luego seguirla. También atravesó un recorrido con varios paneles transparentes. Estas superficies pueden ser difíciles de detectar con algunos sistemas basados en la luz.

Pruebas de diferentes orientaciones de los bigotes artificiales durante el seguimiento de una pared por parte del dron.

Crédito: Ye et al., Nature Communications (2026), CC BY 4.0.

Más sorprendente aún, el aparato puede construir progresivamente una representación de un espacio cerrado al explorar las paredes mediante el contacto. No necesita enviar sus mediciones a un ordenador externo. El procesamiento de la información, las decisiones y el control se realizan directamente a bordo, en un microcontrolador con tan solo 192 KB de memoria RAM.

Este método no sustituye necesariamente a las cámaras o a los sensores de distancia. Sobre todo, aporta otra forma de percibir el entorno cuando la visión deja de ser fiable. Así, un pequeño dron podría seguir detectando obstáculos en la oscuridad, el humo o ciertos espacios confinados. Su reducida masa también le permite acceder a lugares donde un aparato más pesado sería menos adecuado.

Sin embargo, la técnica conserva algunas limitaciones. Las pruebas en superficies flexibles provocaron oscilaciones, especialmente debido a los pliegues y al rozamiento.

Los investigadores contemplan esta percepción táctil para la búsqueda y el rescate, la inspección o la exploración de lugares de difícil acceso. Ahora queda por determinar cómo se comportará en entornos reales.