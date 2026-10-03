🛸 Este drone se guia no escuro com bigodes

Um pequeno drone agora pode se deslocar na escuridão tocando suavemente o ambiente ao seu redor com dois longos bigodes artificiais.

A ideia vem diretamente dos ratos e das toupeiras. No escuro, seus bigodes permitem sentir objetos próximos e seguir uma parede. Pesquisadores adaptaram esse princípio a um drone de apenas 44,1 g. Duas hastes flexíveis posicionadas na parte dianteira tocam os obstáculos para evitar que o corpo do aparelho colida com eles.

O drone Crazyflie de 44,1 g equipado com dois bigodes artificiais, com o detalhe do sensor tátil e sua inspiração biológica.

Crédito: Ye et al., Nature Communications (2026), CC BY 4.0.

Cada bigode mede 20 cm e tem apenas 0,4 mm de diâmetro. Quando se dobra contra um objeto, minúsculos sensores em sua base medem as variações de pressão provocadas pelo contato. O drone pode então estimar a que distância o obstáculo se encontra. Todo o sistema de detecção pesa 3,2 g.

O contato, portanto, não serve apenas para indicar que há uma parede. O drone obtém uma estimativa da posição do obstáculo com precisão de alguns milímetros. Em seguida, adapta sua trajetória em tempo real. Os pesquisadores também escolheram cuidadosamente a orientação dos bigodes, pois o atrito contra uma superfície pode desequilibrar um aparelho tão leve.

Os testes mostram o que essa abordagem permite concretamente. Na escuridão completa, o drone pode avançar até encontrar uma parede e depois acompanhá-la. Ele também atravessou um percurso com vários painéis transparentes. Essas superfícies podem ser difíceis de detectar com alguns sistemas baseados em luz.

Testes de diferentes orientações dos bigodes artificiais durante o acompanhamento de uma parede pelo drone.

Crédito: Ye et al., Nature Communications (2026), CC BY 4.0.

Mais surpreendentemente, o aparelho pode construir progressivamente uma representação de um espaço fechado ao explorar as paredes por contato. Ele não precisa enviar suas medições para um computador externo. O processamento das informações, as decisões e o controle são realizados diretamente a bordo, em um microcontrolador com apenas 192 Ko de memória RAM.

Esse método não substitui necessariamente as câmeras ou os sensores de distância. Ele oferece sobretudo outra forma de perceber o ambiente quando a visão se torna pouco confiável. Assim, um pequeno drone poderia continuar detectando obstáculos na escuridão, na fumaça ou em determinados espaços confinados. Sua baixa massa também permite acessar lugares onde um aparelho mais pesado seria menos adequado.

A técnica, contudo, tem limitações. Os testes em superfícies flexíveis provocaram oscilações, principalmente por causa das dobras e do atrito.

Os pesquisadores consideram usar essa percepção tátil em operações de busca e salvamento, inspeções ou na exploração de locais de difícil acesso. Agora resta determinar como ela se comportará em ambientes reais.