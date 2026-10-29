🐕 Quel est cet effet "bouba-kiki", observé chez les chiens ?

Faites un petit test : si vous deviez donner le nom « bouba » à une forme ronde ou à une forme pleine de pointes, laquelle choisiriez-vous ? La plupart des humains choisissent la forme ronde. Et pour « kiki » ? Ce nom est généralement associé à la forme pointue.

Ce phénomène porte le nom d'« effet bouba-kiki ». Il intrigue les scientifiques, car les deux mots ont été inventés pour l'expérience. Pourtant, leurs sons semblent nous faire penser à des formes particulières. Une équipe italienne a voulu savoir si les chiens ressentaient quelque chose de comparable.

Un chien photographié face à l’objectif. Dans l’étude sur l’effet bouba-kiki, les chercheurs ont mesuré le regard des chiens face à deux formes différentes.

Photo : Raviarts, Wikimedia Commons.

Les chercheurs de l'Université de Parme ont testé 70 chiens adultes. Ils leur ont montré deux images à la fois : l'une avec des contours arrondis, l'autre avec des pointes. Pendant ce temps, un haut-parleur diffusait alternativement les sons « bouba » et « kiki ». L'équipe observait où les animaux tournaient leur regard et combien de temps ils regardaient chaque forme.

Les résultats vont dans le même sens que chez les humains. En entendant « bouba », les chiens regardaient davantage la forme ronde. Avec « kiki », leur attention se portait plus vers la forme pointue.

Reste une question : les chiens réagissaient-ils aux sons ou à de petits gestes de leurs maîtres ? Pour le vérifier, les chercheurs ont réalisé une partie des essais avec 19 chiens dont les propriétaires portaient un casque et ne pouvaient pas entendre le mot diffusé. Les résultats soutiennent l'idée d'une véritable association entre le son et la forme.

Un effet comparable avait déjà été observé chez les humains et chez de jeunes poussins. Cette nouvelle étude laisse penser que certaines associations entre ce que l'on entend et ce que l'on voit pourraient être partagées par plusieurs espèces, même sans langage.

Il reste à comprendre si les chiens possèdent cette sensibilité dès la naissance ou s'ils l'acquièrent en grandissant au contact des humains. Les chercheurs souhaitent notamment reproduire l'expérience avec des chiots pour départager ces possibilités.