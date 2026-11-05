🔴 ¿Qué revela el análisis de este fragmento de Marte, encontrado en el Sahara?

Una piedra rosa encontrada en el Sahara aporta nuevas pruebas de la presencia de agua en Marte hace más de cuatro mil millones de años.

En 2022, se descubrió un meteorito de unos 800 g en Mali, en una región desértica. Bautizado como Teghaza 001, no se parece a las piedras marcianas más comunes. Su color rosado y sus cristales llamaron la atención de los científicos. Pero su verdadero interés se encuentra en su historia.

Llamada Teghaza 001, esta roca de color rosa es uno de los meteoritos marcianos más antiguos jamás encontrados en la Tierra.

Crédito: © Darryl Pitt / Museo de Minerales y Gemas de Maine

Los investigadores confirmaron primero que procedía de Marte. Para ello, estudiaron la composición de sus minerales y las distintas formas de oxígeno que contienen. Estas características corresponden a las de otros meteoritos marcianos, cuyo origen se estableció gracias a los análisis realizados en el planeta.

A continuación, el equipo trató de determinar la edad de esta roca. Contiene, entre otros elementos, diminutos cristales de circón, capaces de conservar una huella del momento en que se formaron. El análisis de estos cristales reveló una edad superior a 4.100 millones de años. Por tanto, esta parte de la corteza marciana ya existía en aquella época.

Es casi tan antigua como el propio Marte, que se formó hace unos 4.500 millones de años. En aquella época, el planeta era muy diferente del que observamos hoy. Su superficie experimentaba una intensa actividad volcánica y el agua podía circular por algunas regiones.

Teghaza 001 cuenta precisamente ese pasado húmedo. La roca se formó cuando el magma se enfrió y, posteriormente, fue modificada por el agua. Los análisis indican que esta interacción tuvo lugar hace unos 4.100 millones de años. El agua dejó cambios químicos que los investigadores todavía pueden medir hoy.

Otra particularidad: los minerales del meteorito se parecen a los detectados desde la órbita en las antiguas tierras altas del sur de Marte. Los científicos han identificado varias regiones que podrían corresponderse con él. Sin embargo, no pueden determinar el lugar exacto del que procede.

La piedra fue arrancada posteriormente de Marte por un impacto, probablemente el de un asteroide. El fragmento viajó por el espacio antes de caer en la Tierra.

Estos resultados muestran que el agua modificó rocas muy antiguas. Esto ocurrió mucho antes de que Marte se convirtiera en el mundo frío y seco que conocemos. Otros análisis permitirán precisar la duración y las condiciones de esta circulación de agua.