🥕 ¿Influyen nuestros genes en nuestras preferencias alimentarias?

Incluso en nuestro plato, nuestros genes parecen tener algo que decir.

Algunas personas comen frutas y verduras todos los días, mientras que otras las comen mucho menos. El precio, los hábitos familiares o los gustos personales explican parte de estas diferencias. Pero ¿también desempeña un papel nuestro ADN? Para averiguarlo, unos investigadores estudiaron a miles de gemelos.

El estudio reunió a 5.789 personas de entre 45 y 90 años en cuatro países: Estados Unidos, Australia, Dinamarca y Suecia. Los investigadores compararon sus hábitos alimentarios. El interés de los gemelos es sencillo: los gemelos idénticos comparten casi todos sus genes, mientras que los no idénticos solo comparten aproximadamente la mitad, como los hermanos comunes.

Tanto los gemelos idénticos como los no idénticos compartieron de forma natural el mismo entorno familiar, con las mismas opciones alimentarias a las mismas edades.

Si los gemelos idénticos comen más a menudo los mismos alimentos que los no idénticos, esto puede revelar una influencia genética. Mediante esta comparación, los investigadores estimaron que los genes explicaban aproximadamente el 25 % de las diferencias en el consumo de frutas y el 17 % de las relacionadas con las verduras.

Aunque se puede medir, la genética no decide por sí sola el contenido de nuestro plato.

¿Por qué influirían nuestros genes? Pueden modificar, entre otras cosas, nuestra sensibilidad a ciertos sabores, como el amargor de varias verduras. Sin embargo, este estudio no buscó genes concretos ni muestra directamente por qué una persona prefiere un alimento determinado. Ahora queda por comprender qué genes intervienen realmente.