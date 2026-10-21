🥕 Nos gènes influencent-ils nos préférences alimentaires ?

Même dans notre assiette, nos gènes semblent avoir leur mot à dire.

Certaines personnes mangent des fruits et des légumes tous les jours, d'autres beaucoup moins. Le prix, les habitudes familiales ou les goûts personnels expliquent une partie de ces différences. Mais notre ADN joue-t-il aussi un rôle ? Pour le savoir, des chercheurs se sont intéressés à des milliers de jumeaux.

L'étude a réuni 5 789 personnes âgées de 45 à 90 ans, dans quatre pays : les États-Unis, l'Australie, le Danemark et la Suède. Les chercheurs ont comparé leurs habitudes alimentaires. L'intérêt des jumeaux est simple : les vrais partagent presque tous leurs gènes, alors que les faux n'en partagent qu'environ la moitié, comme des frères et sœurs ordinaires.

Les jumeaux, vrais ou faux, ont partagé naturellement un même environnement familial, avec les mêmes propositions alimentaires aux mêmes âges.

Si les vrais jumeaux mangent plus souvent les mêmes aliments que les faux, cela peut révéler une influence génétique. En utilisant cette comparaison, les chercheurs ont estimé que les gènes expliquaient environ 25 % des différences de consommation de fruits et 17 % de celles concernant les légumes.

Bien que mesurable, la génétique ne décide donc pas à elle seule du contenu de notre assiette.

Pourquoi nos gènes auraient-ils une influence ? Ils peuvent notamment modifier notre sensibilité à certaines saveurs, comme l'amertume de plusieurs légumes. Mais cette étude n'a pas recherché de gènes précis et ne montre pas directement pourquoi une personne préfère tel ou tel aliment. Reste maintenant à comprendre quels gènes interviennent réellement.