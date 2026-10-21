🥕 Os nossos genes influenciam as nossas preferências alimentares?

Mesmo no nosso prato, os nossos genes parecem ter uma palavra a dizer.

Algumas pessoas comem fruta e legumes todos os dias, outras muito menos. O preço, os hábitos familiares ou os gostos pessoais explicam parte destas diferenças. Mas será que o nosso ADN também desempenha um papel? Para descobrir, investigadores interessaram-se por milhares de gémeos.

O estudo reuniu 5 789 pessoas com idades entre os 45 e os 90 anos, em quatro países: os Estados Unidos, a Austrália, a Dinamarca e a Suécia. Os investigadores compararam os seus hábitos alimentares. O interesse dos gémeos é simples: os gémeos verdadeiros partilham quase todos os seus genes, enquanto os falsos partilham apenas cerca de metade, tal como irmãos comuns.

Tanto os gémeos verdadeiros como os falsos partilharam naturalmente o mesmo ambiente familiar, com as mesmas opções alimentares nas mesmas idades.

Se os gémeos verdadeiros comem mais frequentemente os mesmos alimentos do que os falsos, isso pode revelar uma influência genética. Utilizando esta comparação, os investigadores estimaram que os genes explicavam cerca de 25% das diferenças no consumo de fruta e 17% das diferenças relativas aos legumes.

Embora mensurável, a genética não decide, portanto, sozinha, o conteúdo do nosso prato.

Por que razão os nossos genes teriam influência? Podem, nomeadamente, alterar a nossa sensibilidade a determinados sabores, como o amargor de vários legumes. Mas este estudo não procurou genes específicos e não mostra diretamente por que razão uma pessoa prefere determinado alimento. Falta agora compreender quais os genes que realmente intervêm.