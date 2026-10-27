🪐 James-Webb descubre un planeta gigante con forma de huevo

A 1.300 años luz de la Tierra, un planeta gigante posee una atmósfera mucho más extendida de un lado que del otro.

Este planeta se llama WASP-17b. Es casi dos veces más ancho que Júpiter, aunque mucho menos masivo. Gira muy cerca de su estrella y completa su año en pocos días. Una cara permanece constantemente expuesta a la luz abrasadora de su sol, mientras la otra permanece en la oscuridad.

Cartografía multidimensional de las temperaturas de WASP-17b.

Crédito: Alderson et al., Nature Astronomy (2026), figura 5, CC BY 4.0.

Los investigadores ya sabían que poderosos vientos debían transportar el calor de un lado al otro. Pero es difícil comprobar qué ocurre en un planeta tan lejano. Ni siquiera el telescopio espacial James-Webb puede fotografiar directamente sus nubes o sus vientos como lo haría con Júpiter.

Por eso, el equipo estudió la luz de la estrella cuando el planeta pasa frente a ella. Una pequeña parte de esa luz atraviesa las capas exteriores de su atmósfera antes de llegar hasta nosotros. Al medir los colores absorbidos, los astrónomos pueden obtener información sobre los gases presentes y su temperatura.

Por lo general, estas mediciones proporcionan sobre todo un promedio de todo el borde de la atmósfera. Esta vez, los investigadores utilizaron un nuevo método para distinguir diferentes regiones alrededor de ese borde. Así constataron que el aire está mucho más extendido de un lado que del otro.

La diferencia se debe principalmente al calor. El equipo estima que estas dos regiones están separadas por una diferencia de temperatura de unos 650 grados. En el lado oscuro, los gases llegan después de haber sido calentados y dilatados en la cara iluminada, y luego arrastrados por los vientos. Finalmente, vuelven a contraerse al enfriarse.

Vista a través de su atmósfera, la silueta del planeta es, por tanto, ligeramente asimétrica, casi como un huevo. WASP-17b es un gigante gaseoso y la diferencia medida afecta a sus capas atmosféricas, no a una superficie.

Este nuevo análisis también permitió estudiar la presencia de vapor de agua y dióxido de carbono alrededor del planeta. Las observaciones coinciden en general con los modelos que ya preveían potentes corrientes atmosféricas capaces de desplazar el calor entre ambas caras.

El interés va más allá de este único planeta. El método podría aplicarse a otros mundos observados por James-Webb. En lugar de describir una atmósfera mediante una temperatura media, los astrónomos podrán empezar a comprender dónde hace más calor, dónde se expanden los gases y cómo circulan los vientos.