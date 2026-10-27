🪐 James-Webb entdeckt einen riesigen eiförmigen Planeten

In 1.300 Lichtjahren Entfernung von der Erde besitzt ein riesiger Planet eine Atmosphäre, die auf einer Seite deutlich ausgedehnter ist als auf der anderen.

Dieser Planet heißt WASP-17b. Er ist fast doppelt so breit wie Jupiter, dabei aber deutlich weniger massereich. Er umkreist seinen Stern sehr eng und vollendet einen Umlauf in wenigen Tagen. Eine Seite ist ständig dem brennenden Licht seiner Sonne ausgesetzt, während die andere in der Nacht bleibt.

Multidimensionale Temperaturkartierung von WASP-17b.

Quelle: Alderson et al., Nature Astronomy (2026), Abbildung 5, CC BY 4.0.

Die Forschenden wussten bereits, dass starke Winde die Wärme von einer Seite zur anderen transportieren mussten. Doch es ist schwierig, auf einem so weit entfernten Planeten zu überprüfen, was dort geschieht. Selbst das James-Webb-Weltraumteleskop kann seine Wolken oder Winde nicht direkt fotografieren, wie es das bei Jupiter tun würde.

Das Team untersuchte daher das Licht des Sterns, wenn der Planet vor ihm vorbeizieht. Ein kleiner Teil dieses Lichts durchquert die äußeren Schichten seiner Atmosphäre, bevor es uns erreicht. Indem sie die absorbierten Farben messen, können Astronominnen und Astronomen Informationen über die vorhandenen Gase und ihre Temperatur gewinnen.

Üblicherweise liefern diese Messungen vor allem einen Durchschnitt für den gesamten Rand der Atmosphäre. Diesmal nutzten die Forschenden eine neue Methode, um verschiedene Regionen entlang dieses Randes zu unterscheiden. So stellten sie fest, dass die Atmosphäre auf einer Seite deutlich ausgedehnter ist als auf der anderen.

Der Unterschied entsteht vor allem durch die Wärme. Das Team schätzt, dass diese beiden Regionen durch einen Temperaturunterschied von etwa 650 Grad getrennt sind. Auf der dunklen Seite treffen die Gase ein, nachdem sie auf der beleuchteten Seite erhitzt und ausgedehnt und anschließend von den Winden weitertransportiert wurden. Beim Abkühlen ziehen sie sich schließlich wieder zusammen.

Durch seine Atmosphäre betrachtet, weist der Planet daher eine leicht asymmetrische Silhouette auf, fast wie ein Ei. WASP-17b ist ein Gasriese, und der gemessene Unterschied betrifft seine Atmosphärenschichten, nicht eine Oberfläche.

Diese neue Analyse ermöglichte außerdem die Untersuchung des Vorkommens von Wasserdampf und Kohlendioxid rund um den Planeten. Die Beobachtungen stimmen insgesamt mit den Modellen überein, die bereits starke atmosphärische Strömungen vorhergesagt hatten, welche die Wärme zwischen den beiden Seiten transportieren können.

Die Bedeutung reicht über diesen einzelnen Planeten hinaus. Die Methode könnte auf weitere Welten angewendet werden, die James-Webb beobachtet. Statt eine Atmosphäre durch eine Durchschnittstemperatur zu beschreiben, werden Astronominnen und Astronomen allmählich verstehen können, wo es wärmer ist, wo sich die Gase ausdehnen und wie die Winde zirkulieren.