🪐 James-Webb descobre um planeta gigante em forma de ovo

A 1.300 anos-luz da Terra, um planeta gigante possui uma atmosfera muito mais extensa de um lado do que do outro.

Esse planeta se chama WASP-17b. Ele é quase duas vezes mais largo que Júpiter, embora seja bem menos massivo. Gira muito perto de sua estrela, completando sua órbita em poucos dias. Um lado permanece constantemente exposto à luz escaldante de sua estrela, enquanto o outro permanece na escuridão.

Mapeamento multidimensional das temperaturas de WASP-17b.

Crédito: Alderson et al., Nature Astronomy (2026), figura 5, CC BY 4.0.

Os pesquisadores já sabiam que ventos poderosos deveriam transportar o calor de um lado para o outro. Mas é difícil verificar o que acontece em um planeta tão distante. Nem mesmo o telescópio espacial James-Webb consegue fotografar diretamente suas nuvens ou seus ventos como faria com Júpiter.

Por isso, a equipe estudou a luz da estrela quando o planeta passa diante dela. Uma pequena parte dessa luz atravessa as camadas externas de sua atmosfera antes de chegar até nós. Ao medir as cores absorvidas, os astrônomos podem obter informações sobre os gases presentes e sua temperatura.

Normalmente, essas medições fornecem sobretudo uma média de toda a borda da atmosfera. Desta vez, os pesquisadores usaram um novo método para distinguir diferentes regiões ao redor dessa borda. Assim, constataram que o ar é muito mais extenso de um lado do que do outro.

A diferença vem principalmente do calor. A equipe estima que essas duas regiões estejam separadas por uma diferença de temperatura de cerca de 650 graus. Do lado escuro, os gases chegam depois de terem sido aquecidos e expandidos na face iluminada, sendo então transportados pelos ventos. Por fim, eles se contraem novamente ao esfriar.

Vista através de sua atmosfera, a silhueta do planeta é, portanto, ligeiramente assimétrica, quase como um ovo. WASP-17b é um gigante gasoso, e a diferença medida diz respeito às suas camadas atmosféricas, não a uma superfície.

Essa nova análise também permitiu estudar a presença de vapor de água e dióxido de carbono ao redor do planeta. As observações correspondem, de modo geral, aos modelos que já previam fortes correntes atmosféricas capazes de deslocar o calor entre os dois lados.

O interesse vai além desse único planeta. O método poderia ser aplicado a outros mundos observados pelo James-Webb. Em vez de descrever uma atmosfera por uma temperatura média, os astrônomos poderão começar a entender onde faz mais calor, onde os gases se expandem e como os ventos circulam.