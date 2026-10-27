🪐 James-Webb découvre une planète géante en forme d'œuf

À 1 300 années-lumière de la Terre, une planète géante possède une atmosphère beaucoup plus étendue d'un côté que de l'autre.

Cette planète s'appelle WASP-17b. Elle est presque deux fois plus large que Jupiter, tout en étant bien moins massive. Elle tourne très près de son étoile, accomplissant son année en quelques jours. Une face reste constamment exposée à la lumière brûlante de son soleil, pendant que l'autre demeure dans la nuit.

Cartographie multidimensionnelle des températures de WASP-17b.

Crédit : Alderson et al., Nature Astronomy (2026), figure 5, CC BY 4.0.

Les chercheurs savaient déjà que de puissants vents devaient transporter la chaleur d'un côté à l'autre. Mais difficile de vérifier ce qui se passe sur une planète aussi lointaine. Même le télescope spatial James-Webb ne peut pas en photographier directement les nuages ou les vents comme il le ferait pour Jupiter.

L'équipe a donc étudié la lumière de l'étoile lorsque la planète passe devant elle. Une petite partie de cette lumière traverse les couches extérieures de son atmosphère avant de nous parvenir. En mesurant les couleurs absorbées, les astronomes peuvent retrouver des informations sur les gaz présents et leur température.

Habituellement, ces mesures donnent surtout une moyenne pour tout le bord de l'atmosphère. Cette fois, les chercheurs ont utilisé une nouvelle méthode pour distinguer différentes régions autour de ce bord. Ils ont ainsi constaté que l'air est bien plus étendu d'un côté que de l'autre.

La différence vient surtout de la chaleur. L'équipe estime que ces deux régions sont séparées par environ 650 degrés de température. Du côté sombre, les gaz arrivent après avoir été chauffés et dilatés sur la face éclairée, puis entraînés par les vents. Ils finissent par se recontracter en se refroidissant.

Vue à travers son atmosphère, la planète présente donc une silhouette légèrement asymétrique, presque comme un œuf. WASP-17b est une géante gazeuse et la différence mesurée concerne ses couches atmosphériques, pas une surface.

Cette nouvelle analyse a également permis d'étudier la présence de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone autour de la planète. Les observations correspondent globalement aux modèles qui prévoyaient déjà de puissants courants atmosphériques capables de déplacer la chaleur entre les deux faces.

L'intérêt dépasse cette seule planète. La méthode pourrait être appliquée à d'autres mondes observés par James-Webb. Au lieu de décrire une atmosphère par une température moyenne, les astronomes pourront commencer à comprendre où il fait plus chaud, où les gaz s'étendent et comment les vents circulent.