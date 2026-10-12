🌧️ Cuando el humo de los incendios vuelve a caer en forma de lluvia

El humo de un incendio no desaparece simplemente en el aire: cuando se encuentra con la lluvia, parte de su materia puede volver al suelo con el agua.

Un equipo estadounidense estudió este fenómeno a gran escala combinando observaciones satelitales del humo con mediciones de lluvia. Más de 250 estaciones del Programa Nacional de Deposición Atmosférica proporcionaron datos sobre la composición química de las precipitaciones. Los investigadores estudiaron tres años muy diferentes, 2014, 2020 y 2022, en varias regiones de Estados Unidos y Canadá.

Incendio forestal en Europa.

Fuente: European Wildfires 2025 / ArcGIS StoryMaps

Para entenderlo, un incendio libera a la atmósfera gases y diminutas partículas procedentes de la vegetación y de otros materiales quemados. Cuando la lluvia atraviesa una zona cubierta de humo, el agua puede recoger parte de estas sustancias y arrastrarlas hacia el suelo. Los científicos hablan de deposición húmeda. Los elementos disueltos pasan entonces a estar directamente disponibles para plantas, algas u otros organismos.

Los investigadores compararon las semanas que incluían días con humo y lluvia con otros periodos. Los depósitos medidos aumentaban para los nueve tipos de iones estudiados. Los incrementos más marcados correspondían al ortofosfato, una forma de fósforo, con un 46 %, seguido del potasio, con un 41 %, y el amonio, con un 36 %. Sin embargo, estos valores variaban mucho según las regiones.

El fenómeno puede tener un peso importante en un año con mucho humo. En 2022, las estaciones registraron una media de 21 días que combinaban humo y lluvia, frente a cuatro en 2014 y seis en 2020. Ese año, estos episodios representaron aproximadamente entre el 20 y el 30 % de los depósitos anuales arrastrados por la lluvia de varias sustancias medidas, especialmente el amonio, el fosfato y el potasio.

Un aporte de nutrientes puede favorecer el crecimiento en un entorno que carece de ellos. En otros lugares, por el contrario, puede modificar el equilibrio existente. En un lago o curso de agua ya rico en nutrientes, un aporte adicional puede favorecer especialmente un crecimiento excesivo de las algas.

También podría pensarse que la lluvia basta para indicar qué transporta cada incendio. Sin embargo, el estudio no permite atribuir los depósitos medidos a un fuego concreto.

Las diferencias geográficas muestran por qué importa el origen del humo. El tipo de vegetación quemada, las condiciones del incendio, la distancia recorrida y las transformaciones del humo en la atmósfera pueden cambiar lo que finalmente llega al suelo. Por tanto, los resultados indican sobre todo que una columna de humo puede transportar nutrientes mucho más allá de la zona directamente afectada por las llamas.

El siguiente paso será precisamente remontar las columnas de humo hasta los incendios que las produjeron. Los investigadores quieren determinar si un incendio forestal, otro tipo de incendio de vegetación o unas condiciones de combustión diferentes dejan firmas distintas en la lluvia. Esto permitirá relacionar mejor cada depósito medido con su origen.