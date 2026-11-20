El telescopio espacial James Webb acaba de captar una forma de luz que se les escapaba a los científicos desde hace décadas.

A unos 2.300 años luz de la Tierra, en la constelación de Cefeo, están naciendo estrellas. Parte de la materia que orbita alrededor de estas estrellas jóvenes es expulsada a gran velocidad en forma de chorros. Al chocar con las nubes de gas circundantes, estos producen ondas de choque que calientan la materia.

Los chorros de materia del objeto Herbig-Haro 211 (HH 211), observados en el infrarrojo cercano por el telescopio espacial James Webb. Se trata del mismo tipo de objeto que HH 168, estudiado en esta investigación.

Crédito: ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies) – CC BY 4.0.

En una de estas regiones, HH 168, unos investigadores detectaron una señal «prohibida».

Para entender este descubrimiento, hay que fijarse en una pequeña molécula presente en el espacio. Llamada H₃⁺, está formada por tres núcleos de hidrógeno que comparten dos electrones. Por eso tiene carga eléctrica positiva. Las reacciones químicas en las que participa permiten la formación de muchas otras moléculas en las nubes interestelares.

Los tres núcleos forman un triángulo equilátero. Esta disposición tan simétrica normalmente impide que la molécula emita ciertas formas de radiación cuando pierde energía de rotación. Sin embargo, en 1986, dos investigadores calcularon que su rotación podía deformar ligeramente el triángulo. La distribución de las cargas eléctricas se volvía entonces menos simétrica, lo que permitía la emisión de una radiación muy particular.

Los físicos califican esta radiación de prohibida. No viola las leyes de la física: su emisión simplemente queda excluida por ciertas reglas habituales, que no tienen en cuenta esta pequeña deformación.

Gracias a un instrumento de James Webb sensible al infrarrojo, los astrónomos pudieron descomponer la luz procedente de HH 168. En ella distinguieron 26 líneas luminosas correspondientes a las emisiones que buscaban. La más intensa tiene una longitud de onda de unos 16 micrómetros, muy por encima de lo que nuestros ojos pueden percibir.

Los científicos también examinaron observaciones antiguas del telescopio y encontraron esta firma luminosa en otra región, llamada HH 211. Su estudio, publicado el 6 de noviembre de 2026, fue aceptado por la revista The Astrophysical Journal Letters.

Este descubrimiento ofrece una nueva forma de estudiar la formación de moléculas con carga eléctrica en los gases atravesados por ondas de choque. Sin embargo, los investigadores aún desconocen con qué eficacia las colisiones entre partículas proporcionan a H₃⁺ la energía necesaria para producir estas emisiones.