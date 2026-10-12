🌧️ Quando a fumaça dos incêndios cai como chuva

A fumaça de um incêndio não desaparece simplesmente no ar: quando encontra a chuva, parte de seu material pode voltar ao solo com a água.

Uma equipe americana estudou esse fenômeno em grande escala, combinando observações de fumaça por satélite com medições de chuva. Mais de 250 estações do National Atmospheric Deposition Program forneceram dados sobre a composição química da precipitação. Os pesquisadores estudaram três anos muito diferentes — 2014, 2020 e 2022 — em várias regiões dos Estados Unidos e do Canadá.

Incêndio florestal na Europa.

Fonte: European Wildfires 2025 / ArcGIS StoryMaps

Para entender o fenômeno, um incêndio lança na atmosfera gases e minúsculas partículas provenientes da vegetação e de outros materiais queimados. Quando a chuva atravessa uma área enfumaçada, a água pode absorver parte dessas substâncias e levá-las para o solo. Os cientistas chamam isso de deposição úmida. Os elementos dissolvidos tornam-se então diretamente acessíveis a plantas, algas ou outros organismos.

Os pesquisadores compararam as semanas que tiveram dias com fumaça e chuva com os outros períodos. As deposições medidas aumentaram para os nove tipos de íons estudados. Os aumentos mais expressivos foram observados no ortofosfato, uma forma de fósforo, com 46%, seguido pelo potássio, com 41%, e pelo amônio, com 36%. Esses valores, no entanto, variaram bastante conforme a região.

O fenômeno pode ter um impacto significativo em um ano com muita fumaça. Em 2022, as estações registraram, em média, 21 dias com fumaça e chuva, contra quatro em 2014 e seis em 2020. Naquele ano, esses episódios representaram cerca de 20% a 30% das deposições anuais pela chuva de várias substâncias medidas, especialmente amônio, fosfato e potássio.

O aporte de nutrientes pode favorecer o crescimento em um ambiente onde eles são escassos. Em outros lugares, porém, pode alterar o equilíbrio existente. Em um lago ou curso d'água já rico em nutrientes, um aporte adicional pode, por exemplo, favorecer o crescimento excessivo de algas.

Também se poderia pensar que a chuva basta para indicar o que cada incêndio transporta. O estudo, contudo, não permite atribuir as deposições medidas a um incêndio específico.

As diferenças geográficas mostram por que a origem da fumaça é importante. O tipo de vegetação queimada, as condições do incêndio, a distância percorrida e as transformações da fumaça na atmosfera podem alterar o que finalmente chega ao solo. Os resultados indicam, portanto, sobretudo que uma pluma pode transportar nutrientes muito além da área diretamente atingida pelas chamas.

O próximo passo será justamente rastrear as plumas até os incêndios que as produziram. Os pesquisadores querem determinar se um incêndio florestal, outro tipo de incêndio de vegetação ou diferentes condições de combustão deixam assinaturas distintas na chuva. Isso permitirá relacionar melhor cada deposição medida à sua origem.