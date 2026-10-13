🌑 Sorpresa: el planeta Mercurio podría haberse reducido 23 km

Mercurio se ha reducido, y mucho más de lo que dejaban entrever las huellas visibles en su superficie.

El planeta más cercano al Sol se enfría desde su formación, hace aproximadamente 4500 millones de años. Al perder su calor interno, su volumen disminuye progresivamente. Su superficie rocosa debe entonces adaptarse a un globo que se ha vuelto más pequeño: se pliega, se fractura y forma largos escarpes. Estos relieves conservan, por tanto, una huella de la reducción de Mercurio.

Vista de un gran escarpe formado por una falla en Mercurio, atribuido a la reducción del núcleo del planeta.

Crédito: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Estas marcas deberían estar bastante ampliamente distribuidas. Sin embargo, algunas regiones de Mercurio presentan muchas menos que otras. Para medir este fenómeno, los científicos cartografían estos pliegues y escarpes, y luego calculan la cantidad de terreno que se ha comprimido.

Los investigadores constataron que los terrenos más accidentados contienen menos huellas visibles de compresión.

Los cráteres proporcionan una explicación concreta. Cuando un objeto grande golpea Mercurio, el impacto proyecta enormes cantidades de rocas alrededor del punto de colisión. Estos escombros vuelven a caer al suelo y crean una capa irregular. Los pliegues y escarpes más antiguos pueden quedar entonces parcialmente enterrados y volverse difíciles de reconocer en las imágenes y los mapas del relieve.

El fenómeno aparece especialmente alrededor del cráter Rachmaninoff. Las marcas relacionadas con la reducción son menos numerosas en los terrenos cubiertos por los escombros del impacto. Al corregir este sesgo a escala de Mercurio, el equipo estima que la contracción se había subestimado entre un 10 y un 30 %. La disminución del radio podría alcanzar aproximadamente 11,6 km, es decir, unos 23 km en el diámetro.

Esta diferencia es importante para comprender el interior del planeta. La cantidad de contracción depende del calor perdido a lo largo del tiempo y de la composición interna de Mercurio. Una contracción mayor también acerca más las observaciones a los valores previstos por los modelos físicos. La cifra de 11,6 km podría seguir siendo inferior a la contracción real.

Los datos utilizados proceden principalmente de la sonda MESSENGER de la NASA, cuya misión terminó en 2015. Permiten sobre todo estudiar con fiabilidad relieves que superan aproximadamente los 5 km. Por tanto, las estructuras más pequeñas aún pueden escapar a los mapas actuales.

Nuevas mediciones deberían mejorar pronto esta estimación. La misión europea y japonesa BepiColombo estudiará Mercurio desde su órbita con instrumentos capaces de examinar su relieve con mayor detalle. Su altímetro láser BELA podrá medir, en particular, las irregularidades del terreno a una escala más precisa y buscar otras huellas de contracción que hoy son difíciles de detectar.