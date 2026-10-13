🌑 Surpresa: o planeta Mercúrio teria encolhido 23 km

Mercúrio encolheu, e muito mais do que deixavam crer os vestígios visíveis em sua superfície.

O planeta mais próximo do Sol vem esfriando desde sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ao perder seu calor interno, seu volume diminui gradualmente. Sua superfície rochosa precisa então se adaptar a um globo que ficou menor: ela se enruga, se fratura e forma longas falésias. Essas formações preservam, portanto, um registro do encolhimento de Mercúrio.

Vista de uma grande escarpa formada por uma falha em Mercúrio, atribuída ao encolhimento do núcleo do planeta.

Crédito: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Essas marcas deveriam estar amplamente distribuídas. No entanto, algumas regiões de Mercúrio apresentam muito menos marcas do que outras. Para medir esse fenômeno, os cientistas mapeiam essas dobras e falésias e calculam a quantidade de terreno que foi comprimida.

Os pesquisadores constataram que os terrenos mais acidentados contêm menos vestígios visíveis de compressão.

As crateras fornecem uma explicação concreta. Quando um objeto grande atinge Mercúrio, o impacto projeta enormes quantidades de rocha ao redor do ponto de colisão. Esses detritos caem de volta ao solo e criam uma camada irregular. Dobras e falésias mais antigas podem então ficar parcialmente enterradas, tornando-se difíceis de reconhecer nas imagens e nos mapas do relevo.

O fenômeno aparece especialmente ao redor da cratera Rachmaninoff. As marcas relacionadas ao encolhimento tornam-se menos numerosas nos terrenos cobertos pelos detritos do impacto. Ao corrigir esse viés em escala global para Mercúrio, a equipe estima que a contração tenha sido subestimada em 10% a 30%. A redução do raio pode chegar a cerca de 11,6 km, ou aproximadamente 23 km no diâmetro.

Essa diferença é importante para compreender o interior do planeta. A quantidade de contração depende do calor perdido ao longo do tempo e da composição interna de Mercúrio. Uma contração maior também aproxima mais as observações dos valores previstos pelos modelos físicos. O valor de 11,6 km ainda pode ser inferior à contração real.

Os dados utilizados provêm principalmente da sonda MESSENGER, da NASA, cuja missão terminou em 2015. Eles permitem estudar com confiabilidade sobretudo os acidentes do relevo que ultrapassam cerca de 5 km. Estruturas menores ainda podem escapar dos mapas atuais.

Novas medições devem melhorar em breve essa estimativa. A missão europeia e japonesa BepiColombo estudará Mercúrio a partir de sua órbita com instrumentos capazes de examinar seu relevo com mais precisão. Seu altímetro a laser BELA poderá medir as irregularidades do terreno em uma escala mais precisa e procurar outros vestígios de contração que hoje são difíceis de detectar.