🦠 Unos microbios provocaron 2,3 millones de cánceres en un solo año

Algunas infecciones no provocan únicamente una enfermedad pasajera: años más tarde, también pueden favorecer la aparición de un cáncer.

Un nuevo análisis mundial estima que 2,3 millones de cánceres diagnosticados en 2024 eran atribuibles a infecciones. Esto representa aproximadamente el 12 % de los nuevos casos, es decir, casi uno de cada ocho cánceres. Los investigadores del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer utilizaron datos mundiales de incidencia para medir la proporción asociada a doce agentes infecciosos reconocidos como cancerígenos.

Papilomavirus humano observado mediante microscopía electrónica y coloreado.

Crédito: NIAID

Para comprender este vínculo, hay que distinguir entre infección y cáncer. Una infección no transforma inmediatamente una célula sana en una célula cancerosa. Sin embargo, algunos microbios pueden permanecer durante mucho tiempo en el organismo. Esta presencia prolongada puede mantener una inflamación o alterar el funcionamiento de las células, aumentando progresivamente el riesgo de que aparezca un tumor.

Dos agentes ocupan un lugar especialmente importante. La bacteria Helicobacter pylori, que puede vivir en el estómago durante años, está asociada sobre todo al cáncer gástrico. El papilomavirus humano, o VPH, es responsable, en particular, de la gran mayoría de los cánceres de cuello uterino. En conjunto, estas dos infecciones representan más de 1,5 millones de casos estimados.

Los virus de las hepatitis B y C también figuran entre las principales causas infecciosas de cáncer. Una infección persistente puede dañar progresivamente el hígado y favorecer la aparición de un cáncer en este órgano. El virus de Epstein-Barr está asociado a varios cánceres, incluidos algunos linfomas y cánceres de nasofaringe. Estudios recientes también lo relacionan con una parte de los cánceres de estómago.

El riesgo depende del microbio, de la duración de la infección y de muchos otros factores. El estudio calcula, a escala poblacional, cuántos cánceres probablemente no se habrían producido en ausencia de estas infecciones.

Esta distinción tiene una consecuencia concreta: una parte de estos cánceres puede prevenirse incluso antes de que se forme un tumor. Existen vacunas contra el VPH y la hepatitis B. Otras infecciones pueden detectarse y tratarse, especialmente Helicobacter pylori y la hepatitis C. El cribado del cuello uterino también permite detectar lesiones antes de que se transformen en cáncer.

La situación varía considerablemente según las regiones del mundo. La exposición a las infecciones, la vacunación y el acceso al cribado y a los tratamientos no son iguales en todas partes. Por tanto, la carga de los cánceres relacionados con las infecciones es notablemente mayor en algunas poblaciones, especialmente en varios países de ingresos bajos o medianos.

Los investigadores también ampliaron su análisis con respecto a las estimaciones anteriores. Integraron nuevas asociaciones entre infecciones y cánceres, así como agentes adicionales, entre ellos el VIH y el poliomavirus de Merkel. Estos datos podrán utilizarse ahora para orientar con mayor precisión las campañas de vacunación, cribado y tratamiento.