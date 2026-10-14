🦠 Micróbios provocaram 2,3 milhões de casos de câncer em um único ano

Algumas infecções não provocam apenas uma doença passageira: anos mais tarde, elas também podem favorecer o surgimento de um câncer.

Uma nova análise mundial estima que 2,3 milhões de casos de câncer diagnosticados em 2024 eram atribuíveis a infecções. Isso representa cerca de 12% dos novos casos, ou quase um câncer em cada oito. Pesquisadores do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer utilizaram dados mundiais de incidência para medir a proporção associada a doze agentes infecciosos reconhecidos como cancerígenos.

Papilomavírus humano observado em microscopia eletrônica e colorizado.

Crédito: NIAID

Para entender essa relação, é preciso distinguir infecção de câncer. Uma infecção não transforma imediatamente uma célula saudável em uma célula cancerosa. No entanto, alguns micróbios podem permanecer por muito tempo no organismo. Essa presença duradoura pode manter uma inflamação ou perturbar o funcionamento das células, aumentando gradualmente o risco de surgir um tumor.

Dois agentes ocupam um lugar particularmente importante. A bactéria Helicobacter pylori, que pode viver no estômago durante anos, está principalmente associada ao câncer gástrico. O papilomavírus humano, ou HPV, é responsável, entre outros, pela grande maioria dos cânceres do colo do útero. Juntas, essas duas infecções representam mais de 1,5 milhão de casos estimados.

Os vírus das hepatites B e C também estão entre as principais causas infecciosas de câncer. Uma infecção persistente pode danificar progressivamente o fígado e favorecer o câncer nesse órgão. O vírus Epstein-Barr está associado a vários tipos de câncer, incluindo alguns linfomas e cânceres da nasofaringe. Trabalhos recentes também o associam a uma parte dos cânceres do estômago.

O risco depende do micróbio, da duração da infecção e de muitos outros fatores. O estudo calcula, em escala populacional, quantos casos de câncer provavelmente não teriam ocorrido na ausência dessas infecções.

Essa distinção tem uma consequência concreta: parte desses cânceres pode ser prevenida antes mesmo da formação de um tumor. Existem vacinas contra o HPV e a hepatite B. Outras infecções podem ser detectadas e depois tratadas, especialmente a causada pela Helicobacter pylori e a hepatite C. O rastreamento do colo do útero também permite identificar lesões antes que se transformem em câncer.

A situação varia muito conforme a região do mundo. A exposição a infecções, a vacinação e o acesso ao rastreamento e aos tratamentos não são iguais em todos os lugares. O peso dos cânceres relacionados a infecções é, portanto, significativamente maior em algumas populações, especialmente em vários países de baixa ou média renda.

Os pesquisadores também ampliaram sua análise em relação às estimativas anteriores. Eles incluíram novas associações entre infecções e cânceres, além de agentes adicionais, entre eles o HIV e o poliomavírus de Merkel. Esses dados poderão agora ser utilizados para direcionar com mais precisão as campanhas de vacinação, rastreamento e tratamento.