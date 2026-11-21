Investigadores estudiaron una región del cerebro llamada ínsula. Está oculta bajo los pliegues de la corteza y participa en nuestra percepción del cuerpo: dolor, calor, sensaciones en el abdomen o emociones. Hasta ahora, los científicos conocían su importancia, pero no comprendían bien cómo se repartían estas tareas sus diferentes partes.

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El estudio reunió a 87 pacientes tratados por epilepsia. Los médicos ya les habían colocado electrodos en el cerebro para localizar el origen de sus crisis. Los investigadores utilizaron estos dispositivos, sin implantar otros nuevos para el experimento. En 50 participantes, enviaron principalmente débiles impulsos eléctricos a distintos puntos de la ínsula.

Los resultados fueron a veces muy concretos. Según el lugar estimulado, una persona podía sentir dolor en una parte del cuerpo, calor, entumecimiento u hormigueo. Otros describieron náuseas, mareos o una extraña sensación en el interior del abdomen. Estas sensaciones aparecían sin que la parte del cuerpo afectada fuera tocada directamente.

Al combinar estas respuestas con otras mediciones de la actividad cerebral, los investigadores distinguieron cuatro grandes zonas. En la parte posterior, una está relacionada sobre todo con el dolor y la temperatura. Otra recibe sensaciones procedentes de varias partes del cuerpo. Más adelante, una tercera está asociada con las sensaciones internas, especialmente las del abdomen, así como con la ansiedad.

La cuarta zona, situada en la parte más anterior, deparó una sorpresa. Estimularla generalmente no provocaba ninguna sensación identificable. Sin embargo, se activaba en ejercicios en los que los participantes debían percibir un acontecimiento importante o cambiar su manera de actuar.

Los investigadores también estudiaron los intercambios eléctricos entre estas distintas regiones. La zona más anterior parece ejercer una influencia importante sobre las demás, con conexiones hacia partes del cerebro implicadas en la atención y la toma de decisiones. Esto podría ayudar a comprender por qué nuestros pensamientos y nuestro estado emocional pueden modificar la forma en que sentimos el dolor.

Este mapa podría ayudar a los científicos a comprender algunos dolores persistentes, así como trastornos en los que el cerebro interpreta incorrectamente las señales enviadas por el cuerpo.